建立正確的價值觀　家庭財務狀況不再是「不能說的秘密」︱投委會

撰文： 投委會 最後更新日期： 2021-03-20 12:30

父母愛子女的心無微不至，即使自己為口奔馳或家中的財政緊絀，卻未必讓孩子知道工作賺錢的辛苦，家中的財務狀況就如「不能說的秘密」。

家長可能認為，將家中的財政情況坦誠相告孩子，一來他們未必明白，二來擔心他們會將家中情況周圍講給別人知。事實上，讓孩子從小多了解父母及家庭的經濟狀況，有助建立正確的金錢及價值觀，也是幫助家長和孩子進行理財溝通的重要一步。

了解家中的開支狀況

家長不用鉅細無遺將家庭財務的全面情況，例如銀行存款等逐一向孩子交待，但不妨可讓他們了解家庭的一些基本收支項目及金額，例如租金、電費、水費、書簿費及上網費等，讓他們看看每月的水費或電費單，令孩子明白家庭的每月開支有多大。

強化量入為出的概念

家長可在家中貼上簡單的記帳表，鼓勵孩子一起記錄家庭的各項開支及做預算。這些具體的數字有助孩子明白爸爸媽媽每個月為家庭花了多少錢。同時，當孩子更切實地看到家中的各項花費時，會更理解家庭收支的輕重緩急，有助建立量入為出及理性消費的概念。

體恤家中的經濟條件

家長讓孩子了解家庭的財務狀況，能加強孩子感受到自己是家庭的其中一員，從而將父母的金錢當成自己的金錢來看待，令他們更主動節省不必要的開支，並更體恤家中的經濟條件。當孩子慢慢長大時，不妨適當地讓孩子參與制定家庭的開支預算，讓他們一起承擔為家庭開支努力的責任。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

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【編按：文章題目為編輯所擬。】

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