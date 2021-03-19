媽媽美化家居由窗簾入手　最平百元有交易　遮光仲透閃閃星光

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-19 21:55

很多人都希望為家居簡易翻新和美化，為屋企帶來新的感覺之餘，又不用大花金錢。之前介紹過一些磁磚貼和地板貼，今次來試試改造家居的「靈魂之窗」。在香港訂造窗簾不甚便宜，有人發現淘寶訂造的窗簾不但款式多，亦有不同的美觀功能，令人驚喜。

窗簾除了有遮光和隔音的功能之外，還能夠讓家居變美，或是轉換氣氛，令千篇一律的生活增加一點生氣。不少網民在社交平台分享網購的窗簾，不但遮光功能良好，還能透出點點星光；另有網民購入以魚兒為主題的窗簾，房間頓時變成海底世界！

而網上的窗簾款式也十分多樣，有網民購入了有防寒功能的窗簾布，可見材料十分厚實，他自己已認為像是「夾綿衫」，有留言打趣說「可以當被蓋」。惟價錢十分實惠，只需大約200元人民幣。網民指這款布料隔聲功能一般，但能夠防風防寒，冬天十分適用。

此外，有網民指在本地訂造有冷氣口的窗簾布，每個要額外收取100元，但淘寶網只需50元，而且手工也不差。如果每個房間連廳都需要訂造冷氣口的話，分分鐘已便宜了數百元！

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其他窗簾款式：

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