早餐麵包｜媽媽必學3招令隔夜麵包還原美味　呢招令多士外脆內軟

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-21 12:30

媽媽為孩子預備早餐或小食時，麵包是常見的選擇。但一旦吃剩，就成了隔夜麵包，變得又硬又乾！其實，只需要簡單幾招，利用微波爐或焗爐，便可令麵包還原美味。烘烤多士時，更可利用1招，令麵包外脆內軟！

按圖即睇隔夜麵包還原3招：

米施洛營養護康中心註冊營養師黃蔚昕表示，麵包可分為無餡料、甜餡料和肉類餡料三大類別。無餡料麵包在烘焙過程中已經脫水，可抑制大部分細菌增生，因此在室溫下可以保存2至3日。而甜餡料例如豆沙、椰蓉的麵包水分亦偏低，在常溫下可放置約2日。至於肉類餡料例如吞拿魚、火腿、沙律、蛋，都是一些含水分的蛋白質，容易滋生細菌，建議最好在購買當日食用。

按圖即睇烘烤麵包美味貼士

隔夜麵包還原美味

若太多麵包吃不完，家長可以保鮮袋包着麵包，放於冰格保存，減慢澱粉老化，食用前再按喜好加熱。如果單純想回溫，可以在麵包表面噴水，放入微波爐叮30秒。

如果大家想麵包變得更脆，可用多士爐或焗爐加熱。若以焗爐翻熱麵包，可在表面噴水，以150度烘約8分鐘。另外，亦可把廚房紙弄濕，放進電飯煲，再把麵包放在廚房紙上，蒸約10分鐘。

1招令多士外脆內軟

當以焗爐翻熱麵包，也有令麵包變得更美味的小技巧！日本電視節目《生活小貼士》便曾邀請麵包達人吉田結衣分享如何自家炮製多士，並指當烘烤多士時，只需以錫紙圍著多士的四邊，可助阻擋水分蒸發，讓內部保時濕潤，令麵包外脆內軟。若喜歡香脆口感，則可在烤烘多士前，在表面鎅上「田」字，可令局部水分更易蒸發。

烘烤不同的麵包，技巧也有不同。牛角包的牛油含量高，剛出爐時，熱融的牛油會令包身鬆軟。翻烤15秒後，宜先放涼一點，讓其回復酥脆。而表面光滑的麵包，在翻烘時容易變燶，是因為在烘焙製作的過程中，塗上了一層蛋漿。要避免變燶，放入焗爐前可先反轉。