保暖穿搭｜專家教你漸層式保暖法 保暖兼靈活適應不同溫度

保暖穿搭｜天氣忽冷忽熱，面對不穩定的天氣時，衣服要如何穿著才能有效保暖？近日胸腔暨重症專科黃軒醫師指出，正確地穿著三層衣物是抵禦寒冷的有效方法，能夠為我們提供理想的保暖效果。透過漸層式穿搭方法不但有助提升保暖效率，同時能夠依天氣調整衣物，靈活適應不同溫度。

資料授權：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean



氣溫驟降，如何有效保暖成為了人們關注的焦點。不過，有時候單靠穿上厚外套仍然未能達致保暖效果。近日胸腔暨重症專科黃軒醫師在社交平台上分享了漸層式保暖法，這種方法通過多層穿搭創造出保暖的空氣層，從而減少熱量流失並適應不同的環境條件。

甚麼是漸層式保暖法？

漸層式保暖法是以多層穿搭來提高保暖效果，透過調整「不同材質與不同層次」，在身體周圍創造保暖空氣層，以減少熱量流失並應對不同環境變化。

漸層式保暖法 三層穿搭提高保暖效果

漸層式保暖法主要分為以下三層：

1. 基礎層：吸濕排汗

作用：負責吸濕排汗，保持皮膚乾爽，避免汗水降低體溫。

選擇：合身、快乾的材質（如排汗衣、羊毛、聚酯纖維），避免棉質（吸水但不易乾）。

2. 中間層：保暖隔熱

作用：提供保暖效果，將身體產生的熱量鎖住。

選擇：抓絨、羽絨、羊毛，這些材質可以有效形成保暖空氣層。

3. 外層：防風防水

作用：阻擋冷風、雨水，防止外部環境影響內部保暖。

選擇：防風防水材質（如Gore-Tex、防水外套），確保透氣性，避免內層濕氣累積。

漸層式保暖原理

1. 保暖空氣層

衣服與身體之間的空氣層可作為熱絕緣體，減少熱量流失。

2. 防止汗水降低體溫

基礎層負責排汗，避免汗水蒸發時帶走大量熱能（汗水蒸發會使體溫下降）。

3. 適應環境變化

多層穿搭讓你能夠依天氣調整衣物，靈活適應不同溫度。

如何提升保暖效率？

1. 使用漸層式穿搭，靈活調整保暖層數。

2. 選擇適合材質（基層排汗、中層保暖、外層防風防水）。

3. 計算CLO值，確保整體衣物的熱阻足夠應對低溫環境。

4. 「避免棉質內衣」，因為棉質吸汗但不易乾，可能導致失溫。

CLO值（Clothing Insulation）是衡量織物保暖性能的指標，用來表示衣物或寢具在特定條件下所能提供的保暖程度。其定義為「在室溫21°C、相對濕度50%、空氣流速不超過10 cm/s的環境下，一位成人靜坐並感到舒適時，所需的保暖程度即為1 CLO。」若每層衣物的Clo值相加的數值越高，保暖效果越好。

不同衣物的CLO值參考：

夏季T恤：約 0.1 CLO

羊毛毛衣：約 0.3 CLO

厚羽絨外套：約 0.7–1.0 CLO

全套冬季裝備（多層穿搭）：可達 2.0–4.0 CLO

若要進一步提升保暖效率，可透過增加中層保暖材質（如羽絨）或提高外層防風能力來減少熱量流失。

《本文資料獲黃軒醫師 Dr. Ooi Hean授權轉載，原文為「寒流來了，為何一定要穿三層衣服？」》