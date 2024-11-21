寒流｜保暖穿搭有3招！「粟米式」外厚內薄、「洋蔥式」講究分層

天氣變冷穿搭怎麼選？洋蔥式、粟米式、三文治式三種穿法，讓你上班上學、外出、旅行都能自在應付，一次搞定冷暖變化！



天氣轉涼，該怎麼穿才能應對變化多端的氣溫呢？別擔心，這裏有三種經典穿法，無論你是上班、外出還是旅行，都能輕鬆應付，跟着《網路溫度計DailyView》一起快來了解「洋蔥式穿法」、「粟米式穿法」和「三文治穿法」吧！

在時熱時凍的天氣裏，不妨參考以下3種穿衣方式：（按圖了解）



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穿搭1. 洋蔥式穿法

不少人誤以為「洋蔥式穿法」只是簡單的多穿幾層，但實際上，每一層都有特定功能。最內層吸濕排汗，中間層保暖，外層則防風、防水。這樣的分層設計特別適合台灣冬天，靈活應對冷熱交替的天氣。

如果天冷想爬山，內政部的粉絲專業曾分享登山、健行的洋蔥式穿搭：

最內層：貼身吸濕，保持乾爽

最裏層的衣物是直接接觸皮膚的，因此選擇吸濕、排汗、透氣、抗臭的材質尤為重要。這樣不管在運動還是日常活動中，都能保持身體乾燥舒適，避免濕黏的不適感。

中間層：靈活保暖，自由調節

中層的重點在於保暖，可以根據當下的溫度調整穿搭，冷的時候加一件，熱的時候隨時脫掉。建議準備1到2件好穿脫的保暖衣物，例如刷毛衣和羽絨背心，方便隨時應對天氣變化。

最外層：防護與時尚並重

最外層的衣服不僅要具備防風、防水等功能，還肩負着提升整體造型的重任。選擇一件既具功能性又時尚的外套，讓你在保護自己免受寒風侵襲的同時，也能讓人眼睛一亮。

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穿搭2. 粟米式穿法

覺得洋蔥式穿搭太繁複？「粟米式穿法」提供了另一種選擇。這種穿法強調內層輕薄，建議選擇低領款式，避免讓脖子感到不適；外層厚實，只需一件厚外套即可保暖，最好選擇能覆蓋頸部到小腿的款式。這在日韓等高緯度國家非常流行，因為室內有暖氣，只需進門時脫掉外套，快速調節溫度，省去層層穿脫的麻煩。

具體來說，內層可以穿輕薄的發熱衣，搭配圍巾或帽子，外層選擇防風禦寒的大衣。這種穿搭既保暖又方便，特別適合怕冷的人或需要帶小孩出門的家長。

穿搭3. 三文治穿法

三文治穿法可說是騎車族的保暖又透氣的最佳選擇！重點在「中間夾層的毛衣」，就像三文治的夾心，有效鎖住溫度。最內層穿棉質吸汗的發熱衣，中間夾層來件「厚實」毛衣，最外層則是防風、防水的外套，不僅能防止進風，也能應對小雨天氣。

這種穿搭的優勢在於，無論騎車、逛街，還是戶外靜待，都能保持暖和且不悶熱，需要長時間待在室內時，脫掉外層外套，舒適感持續不斷。

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