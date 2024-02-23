禦寒｜小朋友愛做這個行為 或致寒氣入侵 中醫師教保暖三大重點

為孩子建立非一般的防禦力。孩子在未有病時，已經需要一點一滴去養「暖」排「寒」，開始儲起抗病彈藥，我們可以從以下兩點查看小朋友是否夠暖或過份保暖：第一）檢查腳底是否冰冷，凍即穿得不夠；第二）看額頭有否冒汗，有則代表穿太多。(資料及圖片授權中醫爸B - 馬琦傑醫師)



4歲以下幼兒摸後頸、腳底更準

一般小朋友的中樞神經髓鞘的形成和發育約在4歲左右完成，此後神經的傳導和感覺會更快更準確。小BB經常手腳冰冷，並不是真的冷，只是中樞神經尚未成熟，不能反映真正的情況。小BB可以摸後頸（近第七頸椎和第一胸椎的位置）是暖還是冷，會更準確。

如果擔心小朋友（4歲或以下，沒生病）穿衣不夠，可以摸摸腳底，如果暖就沒問題，腳底冰冷就要加衣服。若小朋友（4歲或以上，沒生病）經常覺得熱，就要看看額頭，如果有出汗就可能真的太熱，需要減少衣服。如果只是身上有微汗而額頭冇，不需減少衣服。當然有病就另當別論。

注意：除天氣溫差大如「倒春寒」，出入冷氣或其他溫差大的地方，也要添加或減少衣服。

幼兒禦寒三大重點

1.不要讓腳板受冷

小朋友最愛赤腳走來走去，腳板的穴道全部都會影響身體內在運作（腳板有全身的反射區）。我家有規定，如果鼻塞、咳嗽等，一定不能凍腳板，因為寒氣會透過腳板侵襲而加重症狀。

2.出汗要立刻抹乾，不能吹風嘆冷氣

體溫會自我調節，如太熱，毛孔會打開排出汗，以降底體溫。如果在毛孔打開排汗時吹冷風，「寒」氣由毛孔侵入身體，小朋友更容易病倒。沖涼水溫在38-40度中間，如果室溫太低，要用暖風機。尤其洗頭後，要立刻吹乾個頭，皮膚太多水氣，「寒」氣容易從頭部的主要穴位如風池，百會等滲入。

3.落雨要帶雨具，避免淋親

不要輕視落雨，就算是微雨亦足以令體弱的小朋友容易病倒。陰天已需要帶雨具，bb 車也一定要有雨檔，凍水淋頭，容易染上風寒。

＊注意少吃太甜食（如糖，朱古力）、熱氣食物 （如薯條，炸雞）、奶類製品 （如蛋糕、忌廉）；亦不宜吃生冷食物 （如大量生果，雪糕，汽水）

《本文資料轉載自Facebook專頁 「中醫爸B - 馬琦傑醫師」》

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