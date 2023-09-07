小朋友磨牙因為有壓力/太熱氣? 中醫教煲2款安神食療及穴位按壓

撰文：阿言
出版：更新：

小兒睡覺時常聽到「格格」的聲音，這是幼兒的磨牙現象，中醫稱為「齘齒」。《說文解字》中「齘，齒相切也」，指的是睡眠時上下顎牙齒摩擦格格有聲的症狀。小兒偶然出現夜間磨牙屬於正常發育現象，但是長期夜間磨牙可以影響睡眠質量，同時導致牙齒過早磨損、面頰肌肉緊張、顳頜關節疼痛等不利影響。因此若幼兒磨牙情況嚴重，家長應積極找出幼兒磨牙原因，進行治療。
文章授權：博愛醫院劉映彤醫師

小兒「臟腑嬌嫩，形氣未充」身體器官未發育成熟，生理功能未見完善，因此生活、飲食習慣以及外在環境因素容易影響小兒的各個臟腑。

經常食用煎炸食物易磨牙？

小朋友喜愛食零食、煎炸食物如薯條、餅乾等或是暴飲暴食，容易導致胃經和大腸經積熱。足陽明胃經循行上顎牙齒，手陽明循行下顎牙齒。積熱日久則出現動風，上下牙齒互相摩擦導致磨牙。脾胃積熱的患兒常伴有便秘、口乾、口臭、小便黃等症狀。小兒出現以上症狀可飲用！
改善脾胃積熱：消食茶

材料：芒果核1顆（約10g）、山楂3g、甘草5g、麥芽10g

做法：
1.將材料清洗乾淨，放入鍋中
2.加入500ml水煲20分鐘，放入水瓶中作爲飲料飲用

除左這些亡羊補牢的方法外，日常飲食應選擇多菜少肉的餐單，盡量減少食用油炸食物及零食。

日夜情緒引發磨牙問題 宜用「開天門」小兒推拿緩和情緒

小兒為純陽之體，陽氣旺盛，日間過度玩耍或是情緒處於緊張煩躁的狀態，會增加患兒出現晚上磨牙，睡覺不寧，惡夢等症狀。由於日間過度興奮、疲勞、緊張等情緒，導致肝陽亢盛，肝風内動，故見小兒夜間磨牙。

家長宜妥善安排玩樂時間，於晚上減少興奮的活動，同時適當關心幼兒的情緒狀態。建議家長睡前陪同幼兒進行放鬆的活動例如：閲讀小故事、小兒推拿等，避免睡前觀看手機影片、電視。由於肝陽亢盛的小兒容易出現情緒緊張、亢奮的狀態，因此家長可以睡前為幼兒進行「開天門」的小兒推拿方法。

「開天門」
做法：在小兒眉心之間往上推至額上前髮際；皮膚乾燥的幼兒可配合BB油進行
頻次：每次30下，一天1-2次，入睡前進行
功效：疏肝理氣、鎮靜安神

身體虛弱也會磨牙？

《諸病源候論·牙齒病諸候》提及「由血氣虛，風邪客於牙車筋脈之間，故因睡眠氣息喘而邪動，引其筋脈，故上下齒相磨切有聲，謂之齘齒。」血氣虛弱容易令風邪乘虛而入，導致夜間磨牙的情況。如果幼兒經常出現疲倦、面色蒼白、氣短、手腳冰冷等情況就是氣血不足的表現。家長應帶孩子多曬太陽、做適量的帶氧運動。氣血虛弱的小兒患可飲用一下湯水：

補氣强身湯（3-4人份）

材料：鵪鶉2隻、五指毛桃 40克、蓮子30克、山藥40克、茯苓30克、紅棗3粒、鹽適量
作用：健脾和胃，補益氣血。

做法：
1.先把鵪鶉清洗乾净，把内臟和尾部去除，汆水后備用
2.把所有材料清洗乾净，放入鍋中，加入1升水
3.先大火煲滾後，轉小火煲1小時，加入適量鹽調味即可

家長除了照顧小兒的身體狀況外，也需照顧到小兒的心靈健康才能達到身心靈健康，減少小兒磨牙的發生。

如有任何疑問，先咨詢註冊中醫師的專業意見。

《本文獲博愛醫院劉映彤醫師授權轉載》

博愛醫院劉映彤醫師
青少年｜如何令親子關係減低緊張感？家長從這原則上行事就可以實體面試｜比起說話考官更注重身體語言 兩大方法處理緊張表現遊戲治療｜5歲女孩緊張總抓手、咬指甲至流血 原因竟與父母相關？過份緊張女兒成績致家嘈屋閉　港媽上靜觀課程學減壓：想變溫柔啲孩子咬指甲或出於緊張、好奇　別強迫戒掉但遇這些狀況應看醫生【考試溫習】溫習壓力大 　中醫教你三款紓緩緊張安睡湯水茶飲瞓覺磨牙不正視成年後難以改變習慣 中醫教按摩法舒緩磨牙痛症牙齒健康｜磨牙嚴重臉型會不對稱？　困擾3成小童留意睡姿及壓力
親子
健康一家人
親子熱話
親子-兒童健康飲食
兒童營養健康
夏日兒童健康
來稿