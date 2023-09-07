小朋友磨牙因為有壓力/太熱氣? 中醫教煲2款安神食療及穴位按壓

小兒睡覺時常聽到「格格」的聲音，這是幼兒的磨牙現象，中醫稱為「齘齒」。《說文解字》中「齘，齒相切也」，指的是睡眠時上下顎牙齒摩擦格格有聲的症狀。小兒偶然出現夜間磨牙屬於正常發育現象，但是長期夜間磨牙可以影響睡眠質量，同時導致牙齒過早磨損、面頰肌肉緊張、顳頜關節疼痛等不利影響。因此若幼兒磨牙情況嚴重，家長應積極找出幼兒磨牙原因，進行治療。

文章授權：博愛醫院劉映彤醫師



小兒「臟腑嬌嫩，形氣未充」身體器官未發育成熟，生理功能未見完善，因此生活、飲食習慣以及外在環境因素容易影響小兒的各個臟腑。

經常食用煎炸食物易磨牙？

小朋友喜愛食零食、煎炸食物如薯條、餅乾等或是暴飲暴食，容易導致胃經和大腸經積熱。足陽明胃經循行上顎牙齒，手陽明循行下顎牙齒。積熱日久則出現動風，上下牙齒互相摩擦導致磨牙。脾胃積熱的患兒常伴有便秘、口乾、口臭、小便黃等症狀。小兒出現以上症狀可飲用！

改善脾胃積熱：消食茶

材料：芒果核1顆（約10g）、山楂3g、甘草5g、麥芽10g

做法：

1.將材料清洗乾淨，放入鍋中

2.加入500ml水煲20分鐘，放入水瓶中作爲飲料飲用

除左這些亡羊補牢的方法外，日常飲食應選擇多菜少肉的餐單，盡量減少食用油炸食物及零食。

日夜情緒引發磨牙問題 宜用「開天門」小兒推拿緩和情緒

小兒為純陽之體，陽氣旺盛，日間過度玩耍或是情緒處於緊張煩躁的狀態，會增加患兒出現晚上磨牙，睡覺不寧，惡夢等症狀。由於日間過度興奮、疲勞、緊張等情緒，導致肝陽亢盛，肝風内動，故見小兒夜間磨牙。

家長宜妥善安排玩樂時間，於晚上減少興奮的活動，同時適當關心幼兒的情緒狀態。建議家長睡前陪同幼兒進行放鬆的活動例如：閲讀小故事、小兒推拿等，避免睡前觀看手機影片、電視。由於肝陽亢盛的小兒容易出現情緒緊張、亢奮的狀態，因此家長可以睡前為幼兒進行「開天門」的小兒推拿方法。

「開天門」

做法：在小兒眉心之間往上推至額上前髮際；皮膚乾燥的幼兒可配合BB油進行

頻次：每次30下，一天1-2次，入睡前進行

功效：疏肝理氣、鎮靜安神

身體虛弱也會磨牙？

《諸病源候論·牙齒病諸候》提及「由血氣虛，風邪客於牙車筋脈之間，故因睡眠氣息喘而邪動，引其筋脈，故上下齒相磨切有聲，謂之齘齒。」血氣虛弱容易令風邪乘虛而入，導致夜間磨牙的情況。如果幼兒經常出現疲倦、面色蒼白、氣短、手腳冰冷等情況就是氣血不足的表現。家長應帶孩子多曬太陽、做適量的帶氧運動。氣血虛弱的小兒患可飲用一下湯水：

補氣强身湯（3-4人份）

材料：鵪鶉2隻、五指毛桃 40克、蓮子30克、山藥40克、茯苓30克、紅棗3粒、鹽適量

作用：健脾和胃，補益氣血。

做法：

1.先把鵪鶉清洗乾净，把内臟和尾部去除，汆水后備用

2.把所有材料清洗乾净，放入鍋中，加入1升水

3.先大火煲滾後，轉小火煲1小時，加入適量鹽調味即可

家長除了照顧小兒的身體狀況外，也需照顧到小兒的心靈健康才能達到身心靈健康，減少小兒磨牙的發生。

如有任何疑問，先咨詢註冊中醫師的專業意見。

《本文獲博愛醫院劉映彤醫師授權轉載》