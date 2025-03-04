私立小學｜保良局蔡繼有學校開放日詳情 附面試貼士+會談大忌

保良局蔡繼有蔡繼有學校開放日｜適逢23周年校慶，蔡繼有學校於校網公佈開放日為下周六3月15日，免費入場！早前《01親子》到校採訪時，莊美珍校長大談教育經歷、小學面試貼士及大忌，各位家長及學童可參考其中注意事項。



保良局蔡繼有學校開放日

適逢23周年校慶，保良局蔡繼有學校於2月下旬公佈學校開放日為下周六3月15日，均是免費入場。而開放時間則為上午9時30分至下午5時30分，而開幕典禮為上午9時30分。

保良局蔡繼有學校開放日

保良局蔡繼有學校：中英雙語為面試語言

莊校長指：「我們面試的主要內容其實是先是和小朋友玩遊戲，當中會有一些指令，像是『老師話』。當然這其中會包含中、英文，目的是想看看小朋友是否聽得明，也會讓他們認一些簡單的字，然後再一起聊一聊。」

以中英雙語作面試語言，原因直接。「始終蔡繼有是一所是雙語學校，所以學生進來基本要聽得明。我們並不是要求學生的程度非常好，因為進來後老師會教，但聽得明基本，才能更好地適應課堂上的溝通和學習。」

不建議操練公式化答案 家長過份訓話也屬大忌

莊校長亦大方分享幾點學校揀選學生的喜惡。「第一，小朋友不需要太多的操練，像是預先上一些面試班等，我們並不建議。過多的操練或預先背誦的答案，回答時都比較沒有感情，讓人感到很公式化。」

「第二，小朋友來面試時的衣着，整潔便可，不需要穿得很隆重，最重要是盡可能舒適一點。加上我們會在面試時和他們玩遊戲、郁動身體，如果穿得舒服自然會靈活點。」莊校長直言：「而且我們不會因為小朋友穿得隆重得如去參加飲宴般，就給更高分，這方面絕對沒有評分，所以家長在衣着不需要有太多的擔心。」

莊校長更指成年人的某些行為也是學校真正看重的細節。「建議家長保持平常心，因為很多時都是家長很緊張，會聽到很多像是『你陣間一定要聽話』、『你一定要點點點』等的訓話，反而會影響到小朋友的表現，因為這些訓話或情緒都會讓小朋友壓力很大。」 莊校長續說。