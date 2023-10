神校專訪 | 蔡繼有培養雙語人才 莊校長 : 運動令我找到人生方向

「Every child is good at something !」既是保良局蔡繼有學校的核心理念,同時也是莊美珍校長的真實人生寫照。校長自言小時候是個坐不定的好動份子,幸運地靠着運動專長而找到人生方向,讓她堅信發掘孩子的潛在才能至為重要。曾為體育老師的莊校長,快人快語且活潑風趣,訪問中問起最愛的運動,便二話不說換上運動服、拿起籃球,在場上跑跑跳跳,走籃入樽。有開心校長,自然有開心學生,從她身上,自然而然感受到學校念茲在茲的「愉快學習」。



「我自小便經常坐不住,比起讀書,更喜歡運動。而同時運動又幫了我讀書,因為活動身體後我更容易專注,所以運動真的對我各方面都有很大幫助。」莊校長相當了解自己,直言自身強項不在語文,而是體育和數理。「自己對數理的理解比較好,所以從小就特別喜歡這兩科。」運動是校長所長,籃球更是當中最愛。「自己最擅長是籃球,其實我對球類都比較上手,而因為第一個接觸的是籃球,所以也打得比較理想。這讓我後來有機會參加大學生運動會,代表香港出賽,對我來說真的是一個很大的鼓舞。因為我不是一個讀書很厲害的人,但因為被人發掘到在運動方面的才華,讓我擁有足夠的自信心,人生的路也順遂一點,讓我明白『只要肯嘗試,一定有出路』。」

入行源於因陪考師範

回想入行經過,校長打趣笑指曾經也想遣當運動員或捉賊的警察。「因為自己喜歡跑跑跳跳的活動,當時會覺得自己可以做運動員,或是做警察去追賊,因為覺得自己可以跑得很快。後來是因為我妹妹去考師範大學。我便想:『咦!你去考?那我都去考!』便跟她一起去試一下。」沒想到最後獲取錄的卻是無心插聊的她,反倒妹妹卻落了榜。興許是運動員具有的堅韌精神,讓一開始陪跑的她,就這樣殷殷勤勤地開始了投注一生的教育事業。

說回教書,莊校長指自己也會運用些小技巧,讓課堂多點趣味。「譬如教一些代數課題,常常以x、y來舉例其實很悶,有時見他們常聽這些覺得悶,我就會用一些生動點、有趣點的方法。例如學生有段時期喜歡玩捉小精靈。我就會順勢舉例:『如果比卡超加上車厘龜就會是多少呢?』他們聽到就會覺得很有趣。因代數本來就是有一個未知數,用任何東西去代替也可以,你用比卡超、用車厘龜,他們就立即醒神過來,這樣上堂也會更開心。」

難忘資優學生訴苦心聲

悠悠教書生涯中,莊校長尤其難忘其中一位。「我很記得有一位學生,是資優生。這位同學常覺得課堂很沉悶,有次我對他說:『沒問題,所有人在做這一個題目,你可以做另一個不同的,只要你說出自己可以做到甚麼程度,我們都會欣賞的。」學生聽到後很開心,覺得我們明白他,讓他發揮。」然而這位學生在群體中難免會感到不適應,有次他更向校長剖白。「那次他說了一句讓我印象很深刻的話:『是不是像我這種高資優的人,因為屬於少數,而大多數人是普通程度,所以很多時都要去遷就別人?』就像課堂上他已先學懂了,就必與要安靜待着不影響別人,讓老師去教其他人。那刻我聽到他的心聲,印象非常深刻,也很歉疚為何我們好像忽略了一些學生,更因此讓他們感到難受。」要在同一個課堂上兼顧每一位程度不一的學生,尤如不可能的任務,卻一直是學校的目標。「我要記住,每一個課室裏的每一個學生,都不應該被忽略,要照顧所有人。」

雙語老師全天候營造語境

莊校長在保良局蔡繼有學校工作多年,亦已接任為總校長,對於學校優勢和學生強項,了解不過,尤其當中備受家長推祟的雙語教學。「我們這裏的語文環境主要是由老師去營造,每一班都有兩位班主任。小學的話,會有一個中、一個英。學生遇中文老師便說中文,遇英文老師便說英文,由這兩位老師負責語文教學,同學們語文的基礎就這樣建立起來。」並非單靠短期的活動或平面的書本,而是藉由每天都會接觸的老師來鍛鍊語文能力,難怪學生的雙語均流利出色。

將IB課程融入圖書教學,為蔡繼有另一引以為驕傲的教學特色,莊校長指:「我們喜歡IB的其中一點就是可以通過閱讀大量圖書來學習!像是老師以一個故事或一本書切入,問學生覺得書中人物是個怎樣的人。如果答案只是:『是一個很好的人』這樣的答案便是不足夠。因為我們需要學生解釋從書中甚麼情節、境況去印證那個人物是個好人,這當中的思考、分析、整合能力,才是我們想教會學生的重要技巧,也是這個資訊世代的必要能力。」

鼓勵家長多來校了解溝通

再優秀的學校教育,也需要家長配合和支持,家校合作亦已成現今教育界最重視一環。說到家長,莊校長笑道:「其實平常上課日天天都會見到家長,他們來學校做義工,既能更了解學校,也有機會接觸到自己孩子以外的學生。」校長解釋:「家長來學校做義工時,會見到其他學生,很多時才發覺自己的小朋友原來也和別人一樣,會有這樣的消費習慣、會有這樣的溝通方式,便會明白自己的小朋友和別人無異。」校長笑笑補充:「始終家長和孩子難免有代溝,有時亦會覺得自己孩子不夠勤力,又或對孩子喜歡的事物感到疑慮,那麼當家長看見其他同學,便能夠幫他們了解多點時下年青人,也能讓他們放心不少。加上有時家長亦會和我們傾談,老師也會向家長分享,像是怎樣支援、幫助孩子。」