神校專訪 | 保良局蔡繼有校長分享面試貼士：家長1種行為屬大忌

家長面對心儀學校的面試，心情自然期待又緊張，深怕小孩表現失準錯過入學機會。然而孩子雖天真無邪，卻能感受到父母的心情，緊張或焦慮的情緒隨時會傳染，得不償失。深受家長追捧的一條龍學校保良局蔡繼有學校，校長莊美珍特意向家長分享關於小一入學面試的宜忌，以及相關注意事項，希望有意報考學校的家長都能以愉快心情面對，感受學校的開心氣氛圍。



「我們相信『Every child is good at something』，也堅持每個小朋友都有自己的專長，只是學校學位有限，所以不能每一位都收，但能保證的是，我們會面見每一位申請的學生。不會在交表當刻就看學生條件或能力作篩選，而是給予每一個人來到學校表現的機會。」莊校長接着講解面試的內容：「我們面試的主要內容其實是先是和小朋友玩遊戲，當中會有一些指令，像是『老師話』。當然這其中會包含中、英文，目的是想看看小朋友是否聽得明，也會讓他們認一些簡單的字，然後再一起聊一聊。」

以中英雙語作面試語言，原因直接。「始終蔡繼有是一所是雙語學校，所以學生進來基本要聽得明。我們並不是要求學生的程度非常好，因為進來後老師會教，但聽得明基本，才能更好地適應課堂上的溝通和學習。」

不建議操練公式化答案

家長最希望得到來自校長的貼士，莊校長亦大方分享幾點學校揀選學生的喜惡。「我有一些簡單的貼士。第一，小朋友不需要太多的操練，像是預先上一些面試班等，我們並不建議。因為我發覺有一些小朋友來到後，因為在面試班已被訓練得非常純熟，像是介紹自己等，變成無論老師問甚麼，他們都會習慣將那一套搬出來照讀，但其實我們根本不是問那些問題。很多時小朋友有答非所問的情況，大多是因為有過多的操練，另一個特點是經過預先背誦的答案，回答時都比較沒有感情，讓人感到很公式化。」

學校會面見每一位申請面試的學生。（學校提供）

「第二，小朋友來面試時的衣着，整潔便可，不需要穿得很隆重，最重要是盡可能舒適一點。因為當他們來到一個陌生環境，穿得舒舒服服像平日般，會比較容易發揮。加上我們會在面試時和他們玩遊戲、郁動身體，如果穿得舒服自然會靈活點。」莊校長直言：「而且我們不會因為小朋友穿得隆重得如去參加飲宴般，就給更高分，這方面絕對沒有評分，所以家長在衣着不需要有太多的擔心。」

家長過份訓話屬大忌

來參加小一面試的學生，到底只是不足6歲的小朋友，即使有失誤或緊張害羞，老師和校長也不一定會扣分，反而是成年人的某些行為，才是學校真正看重的細節。「說到面試大忌，其實就是家長。」校長認真續道：「建議家長保持平常心，因為很多時都是家長很緊張，會聽到很多像是『你陣間一定要聽話』、『你一定要點點點』等的訓話，反而會影響到小朋友的表現，因為這些訓話或情緒都會讓小朋友壓力很大。」

對於有意為子女報考蔡繼有的家長，莊校長提醒：「蔡繼有是一所推行愉快學習的學校，但如果家長本身這麼緊張，那到底是否適合呢？這會是我們考慮的地方。所以特別希望家長在面試時注意這一點，也記得這一點：保持平常、輕鬆、愉快的心情。」