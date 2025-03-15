產後待多久才可有性生活？醫生建議「最佳時間」順產、剖腹皆適用

懷孕期間因為考量會造成孕婦不適，有醫學報告指出精液中的前列腺素造成腹痛甚至早產，許多準爸爸在此時會自動配合降低或暫停性生活需求，但畢竟性生活也是維繫親密關係的一環，等到寶寶誕生後到底甚麼時候才能再度開機呢？這是很多媽咪和爸爸的疑問。



產後親密行為 建議六周後再開始

臺北市立聯合醫院忠孝院區婦產科醫生鄭志堅指出，通常自然產媽咪的性生活在產後二到四星期就可開始，但因為剛經歷生產過程，生殖器官（陰道和會陰）都會有些變化和創傷，譬如自然產的媽咪生產過程大多都會做「會陰切開術」，在外陰部會有傷口，而生產所造成的外陰水腫、充血，至少也需要十餘天恢復正常。

因此過早開始性生活，不僅會疼痛，也容易造成媽咪陰部感染。而剖腹產或是使用產鉗、或是大量出血、感染等情形的媽咪，子宮和外陰等器官的恢復會比自然產的媽咪更慢，所以性生活開始的時間可能更要延後一些。剖腹產媽咪子宮內傷口的癒合至少也要四到六周，所以性生活開始時間一般建議在六周後，也就是產後覆診後再開始。

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產後媽咪身心敏感 時間、耐心和關懷助恢復

鄭志堅說，媽咪的身心狀況在產後都是很敏感的，以下狀況可能會影響性生活的品質，然而，只需要時間、耐心和關懷，這些問題都是可以復原的。

1. 陰道疼痛與乾澀

無論是自然產或剖腹產，產後使得陰道黏膜乾澀、皺摺變少，在性行為時感到不舒服。不過這些都是暫時現象，只要傷口癒合良好，隨着組織復原和荷爾蒙分泌正常後，自然而然的，這些不適都會解除。

2. 骨盆腔肌肉無法有效收縮

媽咪在經歷生產過程之後，骨盆腔肌肉筋膜會受到破壞而下垂，陰道可能會變得較為鬆弛，此時可用提臀運動和凱格爾運動來鍛鍊骨盆腔肌肉。

3. 乳房漲痛

媽咪一般在產後第三天開始就會有輕微的發熱與乳房漲痛等症狀，如果只是輕微不適，可以用熱敷來舒緩，定期將乳汁排空也有助於舒緩不適。

4.失去自信

產後身體變化，包括身材變形、陰道乾澀與鬆弛等，都是媽咪在意的問題，也常會因此對自己失去自信心，對性生活也提不起勁。建議給新手爸爸在新生命來到之後，不要太忙碌於工作，或者把重心完全移到小孩身上，讓媽媽覺得失去關注。

重拾性生活 身心變化需互相支持溝通

鄭志堅說，哺乳媽咪需要休息，而產後回到家中、職場之後，有限的時間與精力要分給這麼多事，在疲勞的狀況下，通常也會對性行為沒有興趣。此時建議如果是哺乳媽咪，可以適當儲存乳汁備用，減少哺乳準備時間；同時也和另一半一起討論如何分配家事和帶孩子的時間，只要雙方溝通良好，相信都是可以克服的。同時也要提醒媽咪，別因為寶寶而忽略了另一半。寶寶是愛情的結晶，而媽咪和爸爸則是愛的源頭，這樣才是完整又幸福的家。

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