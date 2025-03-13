兒童窒息｜馬來西亞男童食眼球糖哽塞不治 即看哽塞症狀+急救方法

兒童哽塞｜馬來西亞檳城10歲男童莫哈末法米於上月（2月18日）在購買「眼球形狀」的軟糖，不慎噎住致窒息，緊急送醫後不幸離世，當地隨即下令禁止販售該類型軟糖。在面對兒童出現異物哽塞時，必須立即施行急救，以免患者缺氧及死亡。



10歲男童進食眼球形狀軟糖 哽塞並失去意識

2月18日，馬來西亞檳城一名10歲男童莫哈末法米在校外購買了兩顆「眼球形狀」軟糖，不料他在食用時噎住，在校倒地失去意識。盡管校方人員已立刻對男童實施人工呼吸急救，但未能成功。經兩天搶救，男童因缺氧時間過長不幸去世，當地隨即下令禁止販售該類型軟糖。

香港醫務衞生局提醒市民哽塞有可能令患者無法將空氣吸進肺部，造成窒息，所以如遇到哽塞意外，必須立即施行急救，以免患者缺氧及死亡。



異物哽塞症狀

1.呼吸異常困難丶發出雜聲

2.無法出聲說話丶咳嗽軟弱無力

3.用手抓著頸部，表露辛苦的表情

4.頸部靜脈充血凸顯；口部和嘴唇則呈紫藍色

處理兒童哽塞方法

步驟一：如果孩子清醒，可鼓勵他嘗試咳出異物，然後張開口部檢查，並嘗試取出口腔內鬆脫的異物。

步驟二：如不成功，可讓孩子向前彎，使頭部低於肺部，用掌根拍打其背部（肩胛骨之間）五次，以協助他咳出阻塞物。

步驟三：完成後，立刻檢查口腔，看看異物是否已鬆脫。假如異物仍哽塞氣道，可轉用環抱推腹法：站在孩子背後，一手握拳，虎口向內，並放於他腹部肚臍之上；另一隻手則握住該拳，並迅速向內及向上擠壓孩子腹部五次。

步驟四：完成後，立即檢查口腔，把已咳出的異物除去。如不成功，可重覆步驟二及三，直至異物咳出為止。

步驟五：假如孩子不省人事及心肺功能停頓，應立即施行心肺復蘇法，並從速召援，將孩子送院治理。

步驟六：當阻塞物被取出，而孩子的呼吸又恢復正常，則可把他置於復原臥式，並安排入院治療。

處理嬰兒哽塞方法

步驟一：將嬰兒俯伏在你的前臂上，使其頭部向下。然後用大腿承托前臂及嬰兒，用另一隻掌根連續拍擊其背部(肩胛骨之間)五次。

步驟二：不成功的話，將嬰兒身體翻轉。在胸部快速壓5次。 (手法與嬰兒心肺復蘇法相同，用兩隻手指放在乳線和胸骨的十字連線下)。

步驟三：反覆重覆以上兩個步驟，直至嬰兒吐出阻塞物。

步驟四：如嬰兒昏迷不醒及心肺功能停頓，應立即施行心肺復蘇法，並從速召援，將嬰兒從速送院。

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