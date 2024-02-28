龍B講座｜嬰兒哽塞或致生命危險 嗆奶需這樣做 前護士教急救技巧

嬰兒哽塞有生命危險，不過家長未必懂得急救。早前《香港01》旗下「01親子」舉行「龍年新手爸媽講座」，邀請前兒童深切治療部專科護士何穎恩姑娘Vivian，為大家分享嬰兒急救知識，解答小朋友嗆奶或哽塞時，如何進行急救。



嬰兒嗆奶屬正常反應可不用急救

大部份嬰兒都有機會嗆奶，Vivian話一般情況下不用擔心，不用進行急救。Vivian指超過九成嬰兒會發生嗆奶的情況，媽媽的母乳製造得非常之好，奶量偏多奶嬰兒又吃得過急，或奶咀經常用熱水清潔，令質地變軟，奶流量變多及變快，都會導致嗆奶的情況發生。嗆奶是嬰兒的防護機制，以免奶水進入氣管，是正常的生理反應。若嬰兒可以將奶咳出，繼而成功發聲，一般情況下不用急救。若吸入的奶量過多，只需用吸鼻器吸出來即可。

嬰兒哽塞或有生命危險怎樣判斷應否急救

嬰兒發生哽塞的情況必須馬上急救，否則會有生命危險。嬰兒哽塞時會不能說話，無法呼吸面色發紫，甚至會暈倒。Vivian教各位家長若嬰兒疑似哽塞，要先觀察現場環境是否安全，及判斷嬰兒是否真的哽塞。若嬰兒真的是哽塞就要用「拍背法」及「壓胸法」進行急救：

「拍背法」

以手掌下半部分，用力拍在傷患者背部兩邊肩胛骨的中間位置，施行「拍背法」5次，大約1 秒 1下。

「壓胸法」

在兩個乳頭中間的假想線之下，用兩隻手指向下壓 5次，大約1 秒 1下。

小朋友在幼兒期間，會用嘴去探索世界，他們會把東西放到口中去學習新事物，因此要密切留意嬰兒會否將硬物或較大的物件放到口中。Vivian又話6-10歲的兒童亦有可能因進食過急，而發生哽塞情況。哽塞並不一定是固體食物才會造成，液體亦有可能，只要有物品卡在食道導致嬰兒無法呼吸，就必須進行急救。