哽親｜孩子噎住該拍背、喝水嗎？或造成反效果　「這樣做」才正確

當碰到有人嗆到咳嗽的時候，有的人可能會選擇拍打對方的背，藉此來舒緩症狀，甚至還會覺得拍打得越大力，效果越好。然而日本口腔衛生醫生篠原弓月卻指出，其實在嗆到的時候，反而不適合這樣做。



為了避免嗆到，最基本的就是得細嚼慢嚥。（Canva）

根據日本媒體《信濃每日新聞デジタル》報道，篠原分析，所謂嗆到，在於本來應該經由食道進入胃部的食物或唾液，意外進入呼吸道裏，造成身體出現強烈咳嗽，想把異物排出。

而在這個時候，如果拍打背部，則是會阻礙空氣流動。本來人體要藉由咳嗽，將卡住的異物往上排出，如果拍打背部，則會讓異物在重力影響下，跑到氣管更深處。此外，喝水也有着同樣的負面風險，甚至還可能讓嗆到的狀況變得更嚴重，增加擾亂呼吸的危險。

因此，當有嗆到的情形發生時，最好的方法就是不要拍背，然後盡量咳嗽，把異物咳出來。如果怕咳得太大力，可能會影響周邊的人，可以準備毛巾或衛生紙摀住嘴巴，接着用力咳嗽。

而為了避免嗆到，最基本的就是得細嚼慢嚥。然後在吃東西時，雙腳確實踏在地板上，並且背後挺直、稍微抬高一點下巴；吃東西之前，可以先喝點水潤潤喉嚨，東西送入口中後，就緊閉嘴唇進食。平常也能藉由着說話或唱歌，鍛鍊自己的聲帶。

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