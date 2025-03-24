嬰兒健康｜BB腹瀉或因飲食轉變 嚴重可致脫水 即學4招處理方法

嬰兒腹瀉｜肚瀉｜肚痾｜嬰兒的健康狀況絕不對輕視，其中腹瀉是一個常見但又讓人憂心的課題。由於嬰兒的腸胃系統尚在發育中，偶爾出現腹瀉是正常的情況。不過，若能了解當中的原因及應對方法，能夠為寶寶提供最佳的照顧。



由於嬰兒的消化系統尚未發育完全，在成長階段中較容易出現腹瀉問題。在嬰兒健康的情況下，正常的糞便應呈棕黃色，質感較軟身。因此，當家長發現寶寶的大便次數突然增多或糞便稀爛帶液體時，可能是腸胃炎或其他問題，家長需特別注意。

嬰兒腹瀉的常見原因

1. 飲食習慣轉變

2. 服用抗生素所致

3. 細菌或寄生蟲感染

如何處理嬰兒腹瀉？

1. 避免使用止瀉藥

止瀉藥的作用為抑制腸道蠕動，而嬰兒的腸道尚未發育完全，服用止瀉藥可能會導致腸內的細菌氣體積聚，令寶寶的肚子膨脹，應避免使用。

2. 補充適量電解質

由於腹瀉會讓人出現脫水情況及電解質失衡，因此若寶寶出現嚴重痾嘔情況，家長可選擇為寶寶補充適量電解質，建議每5分鐘餵一茶匙口服電解質液，幫助補充水分與營養。

3. 避免只餵清水

清水容易稀釋身體內的血液，沖淡體內鈉和葡萄糖，因此寶寶出現腹瀉情況時，應避免只餵清水。

4. 視乎年齡飲用運動飲品

年齡較大的小朋友可適量飲用運動飲品補充水分與營養。

若寶寶出現異常情況，如持續嘔吐或嚴重脫水，應立即帶其就醫。平日家長亦應維持寶寶的腸道健康，健康的腸道有助寶寶吸收營養、增強抵抗力。平時可透過益生菌及益生元，幫助維護腸道健康，讓寶寶茁壯成長。

如有疑問，請隨時向專業營養顧問或醫生求助，為寶寶提供最佳的照顧。