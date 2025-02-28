嬰兒咳嗽｜感冒、過敏9大原因可致寶寶咳不停！遇8個狀況盡快求診

比起成人，寶寶的呼吸系統實在脆弱許多，尤其隨著季節轉涼，半夜寶寶也會開始咳嗽，總會讓爸媽擔心不已啊…..



嬰兒咳嗽了，怎麼辦！？隨着季節的轉變，小嬰兒開始出現不同問題，其中「嬰兒咳嗽」可以說是爸媽最擔心的，不過，嬰兒咳嗽是寶寶身體的自我保護機制，用來提醒爸媽，寶寶的呼吸道可能出現了狀況，這時候就應該小心提防並且關注，避免小病衍生成大病呢！

了解更多嬰孩咳嗽原因及狀況：（按圖了解）



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嬰兒咳嗽要看醫生嗎？8大就醫時機

但是，新生兒咳嗽到底要不要看醫生呢？不看爸媽會擔心，看了又怕是大驚小怪，不過如果有疑慮的話，不妨參考以下8種必須立即就醫，不可自行購買藥局的止咳藥水，以免產生副作用或耽誤就醫時機。

嬰兒咳嗽就醫狀況1：

未滿 3 個月的寶寶持續咳嗽超過幾個小時，或合併出現發燒、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等症狀。

嬰兒咳嗽就醫狀況2：

寶寶咳嗽超過 10 天，且出現黃痰、發燒等情況。

嬰兒咳嗽就醫狀況3：

寶寶因咳嗽引發多次嘔吐。

嬰兒咳嗽就醫狀況4：

寶寶咳嗽長達 3 週以上，且症狀沒有明顯改善。

嬰兒咳嗽就醫狀況5：

寶寶出現嚴重的呼吸困難。

嬰兒咳嗽就醫狀況6：

寶寶的嘴唇、臉部、舌頭呈現藍色或是黑紫色，已經出現缺氧現象。

嬰兒咳嗽就醫狀況7：

寶寶咳嗽時會發出「咻咻」聲，或吸氣時發出喘鳴聲。

嬰兒咳嗽就醫狀況8：

寶寶無精打采、活力降低或異常煩躁，難以安撫。

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嬰兒咳嗽9大原因

其實，新生的嬰兒咳嗽真的很難一時之間去釐清，小寶貝到底是哪裡出了問題，除了常見的過敏、氣管炎炎、胃食道逆流或是病菌感染等，搞懂以下9大原因，讓你不再驚心膽顫，孩子到底怎麼了？。

寶寶咳嗽原因1：過敏

天生具過敏體質的寶寶其實對周遭環境特別敏感，當接觸到過敏原，比如塵螨、花粉、敏感食物或是天氣變化時，就非常容易引發咳嗽、鼻塞等過敏狀況。若沒有及時處理，可能會反覆發作，影響寶寶的睡眠品質。

寶寶咳嗽原因2：感冒

若寶寶咳嗽數天並沒有改善的話，或是出現了發燒、流鼻水、鼻塞等典型感冒症狀時，就代表咳嗽可能是感冒所引起的呢。通常會伴隨流鼻水、打噴嚏、咳嗽等感冒症狀，其中咳嗽會需要較多的時間才會痊癒。

寶寶咳嗽原因3：氣喘

當寶寶氣喘發作時，常見的症狀包括咳嗽、胸悶、呼吸困難，或是會發出「咻咻咻」的喘鳴聲。若寶寶經常出現這些症狀，建議爸媽儘早帶寶寶就醫，透過醫師的診斷與治療，讓寶寶遠離氣喘困擾。

寶寶咳嗽原因4：氣管有異物

最危險的狀況就是，寶寶進食或喝水時，突然出現劇烈的咳嗽，且平時並無咳嗽症狀，很可能就是異物不小心進入氣管所引發的嗆咳。這時候爸媽應該保持鎮靜，並且輕拍寶寶背部，幫助寶寶將異物咳出。不過，若寶寶持續咳嗽或出現呼吸困難，必須立即就醫。

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寶寶咳嗽原因5：過於乾燥的環境

寶寶的氣管尚未發育完全、較為敏感，也非常容易受到環境的影響。包括乾燥的環境，可能會引發寶寶的支氣管收縮，進而咳嗽不止；另外充滿二手菸的環境，也會讓寶寶產生慢性咳嗽、氣喘以及呼吸道感染。

寶寶咳嗽原因6：胃酸倒流

另一個情況是，寶寶喝完奶就趴睡或正躺睡覺，很有可能因為消化未完全，而引發胃食道逆流，讓寶寶吐奶或咳嗽。因此，建議爸媽在寶寶喝完奶後，抱著或是直立一會兒，並輕拍背部直到寶寶打嗝後，再平躺睡覺。

寶寶咳嗽原因7：咽喉發炎

冬季時節病毒肆略，寶寶的喉嚨也可能感染導致咽喉發炎，產生咳嗽、食慾不振等症狀。一般不嚴重的話，在家休息幾天就能痊癒。

寶寶咳嗽原因8：細支氣管炎

細支氣管炎是嬰幼兒的常見疾病，好發於2歲以下的幼童，是經由飛沫的方式傳染。細支氣管炎的典型症狀是打噴嚏、流鼻水以及咳嗽時，可能會伴隨「咻咻咻」的喘鳴聲，一旦發生建議前往就醫治療。

寶寶咳嗽原因9：其他疾病

其他疾病也會引起嬰兒咳嗽，比如百日咳、哮吼症（急性咽喉氣管炎）、軟喉症（喉頭軟化症）等，都會引發嬰幼兒的咳嗽症狀。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：嬰兒咳嗽是正常的嗎？一定要知道的嬰兒咳嗽9大原因，遇到8狀況務必立即就醫】