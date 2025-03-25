自製「蒸鼻器」出事！初生寶寶多處遭燙傷　紓緩嬰孩鼻塞應用3招

網絡流傳「自製蒸鼻器」短影音，以保溫杯熱水加濕紙巾可緩解嬰兒鼻塞。然而，台灣新竹台大分院收治了一名滿月嬰兒，因家長誤信此法，導致下巴、一一子及肩膀燙傷住院。醫生指出，蒸氣來自100°C熱水，操作不慎恐燙傷皮膚並刺激鼻黏膜，反而加重不適。建議家長諮詢醫生，選擇如醫療級噴霧治療機等安全方法。



舒緩嬰幼兒鼻塞？網烙上「自製蒸鼻器」短影音

你看過網絡上的「自製蒸鼻器」的短影音嗎？那是家長為了舒緩嬰幼兒鼻塞的分享，聲稱只需將熱水倒入保溫杯，覆蓋濕紙巾，嬰幼兒便可吸入水蒸氣來緩解鼻塞。然而，這種做法極具危險性。台灣新竹台大分院近期收治了一名剛滿月的嬰兒，就是因家長誤信此方法，導致嬰兒下巴、脖子及肩膀多處燙傷，導致必須住院治療。

新竹台大分院近期收治了一名剛滿月的嬰兒，就是因家長誤信此方法，導致嬰兒下巴、脖子及肩膀多處燙傷，導致必須住院治療。（新竹台大分院）

新竹台大分院小兒部暨兒少保護中心醫生徐瑋襄表示，這名嬰兒的家長在網絡上看到相關短影音後，嘗試使用保溫瓶裝熱水來製造蒸氣，讓孩子吸入以舒緩鼻塞。然而，在過程中不慎翻倒熱水，導致嬰兒嚴重燙傷。

徐瑋襄醫生也提醒，蒸氣來自100°C的熱水，若操作不當，不僅可能造成皮膚燙傷，還可能刺激嬰兒脆弱的鼻黏膜，加重不適。因此，家長若希望幫助孩子緩解症狀，應尋求醫生建議，選擇安全合適的方法，例如使用醫療級噴霧治療機，以降低風險。因為「自製蒸鼻器」操作不慎而導致燙傷的事件越來越多，希望家長要謹慎思考。

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舒緩嬰幼兒鼻塞3方法

針對嬰兒因感冒導致的鼻塞，建議家長可以採取以下幾種安全方式改善：

提升室內濕度

使用加濕器或在嬰兒無法碰觸的地方放置一杯溫水，以增加空氣中的水分。

使用認證噴霧器

在醫師指導下，選擇經衛生福利部食品藥物管理署核可、具醫療器材許可證字號的噴霧器，安全地幫助嬰兒舒緩不適。

輕拍背部

輕拍嬰兒兩側肩胛骨下方，可幫助痰液排出，使呼吸更順暢。

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預防嬰幼兒燙傷

預防嬰幼兒燙傷需要家長提高警覺，並從日常環境中消除潛在危險。除了注意居家環境，也要切記避免邊抱孩子邊喝熱飲，因為孩子容易亂動，可能導致熱飲翻倒，造成燙傷。同時餵食副食品或奶粉前要測試食物溫度，確保不會過燙。

而最常發生嬰幼兒燙傷的原因之一是洗澡時熱水過燙。為了預防，請將將家中熱水器溫度設定在48°C以下，先放冷水再加熱水，也請避免讓孩子靠近熱水龍頭。當然，洗手或洗澡時，應全程陪伴，避免孩子誤觸熱水。

嬰幼兒燙傷緊急處理

若嬰幼兒不慎燙傷，應立即採取以下急救措施：

．以冷水沖洗燙傷部位（至少10至30分鐘），切勿使用冰水或冰塊，以免造成二次傷害

．避免自行塗抹牙膏、醬油或其他民間偏方，以免影響傷口

．輕輕覆蓋乾淨的紗布或濕潤敷料，避免傷口感染

．嚴重燙傷應立即就醫，特別是起水泡、皮膚脫落或燙傷面積較大時



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶鼻塞，家長「自製蒸鼻器」出事了，嬰兒多處燙傷，醫師呼籲：操作不慎恐燙傷皮膚並刺激鼻黏膜，反而加重不適】