喝水已是錯！嫲嫲嫌清水沒味道「加料」　害52天大孫兒中毒入ICU

疼孫疼出問題來！中國河南一名祖母覺得白開水沒味道，便加入蜂蜜提味，不料喝了一陣子後，僅52天大的寶貝金孫出現呼吸困難、瞳孔反射消失，緊急送醫，才知竟是「肉毒桿菌」食物中毒釀禍。



祖母天天餵蜂蜜水，52天大孫兒中毒進ICU。（Canva）

據河南電視臺民生頻道《小莉幫忙》報道，河南省兒童醫院近日接診了一名僅52天的寶寶小林林（化名），小林林因無明顯誘因出現嚴重腹脹，在當地治療後未見好轉，隨後又出現呼吸困難，瞳孔對光反射消失，情況十分危急，還送入加護病房。會診後專家一致懷疑小林林為肉毒桿菌食物中毒。

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近2個月大的寶寶為何會肉毒桿菌中毒？經醫生不斷詢問，小林林奶奶這才向醫生表示，在餵金孫喝水時擔心白開水沒有味道，便加入了蜂蜜。醫生推測可能是蜂蜜在釀造、運輸和儲存過程中可能受到肉毒桿菌污染所致。

醫生提醒，肉毒桿菌在自然界廣泛存在，蜂蜜中可能含有肉毒桿菌及其芽孢，成年人的腸道發育相對成熟，能抑制這種細菌的繁殖，避免因其產生的肉毒素而中毒，但是寶寶腸道環境很脆弱，尤其1歲以下的嬰兒對毒素反應敏感，吃了蜂蜜後容易中毒，嚴重可能造成致命威脅。

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