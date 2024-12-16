感冒發燒｜嬰兒鼻塞、嘔吐4症狀照顧有技！飲食可嘗試少食多餐

寶寶相對成人免疫力較不成熟，因此更容易感冒，並出現鼻塞、咳嗽、流鼻水的症狀。這些常見的呼吸道反應，有時候只是身體遇到環境變化的自然反應，比如空氣中粉塵較多、濕度高，或是氣溫突然有劇烈的改變所引起。然而當嬰兒真的感冒了，爸爸媽媽該怎麼照顧呢？



嬰幼兒有鼻塞、咳嗽等症狀時，照顧方式確實要留神：（按圖了解）



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嬰兒感冒類型、症狀有哪些？

一般通稱的感冒，可分為病毒和細菌感染兩種類型，大約有八成為病毒；兩成為細菌感染，兩者皆會咳嗽、發燒和流鼻涕。

嬰兒感冒類型1：病毒感染

病毒引起的感冒大都集中在上呼吸道的感染，病程會維持5至7天，期間可能會有咳嗽、流鼻水等症狀慢慢出現，表示身體的免疫系統在抵抗病毒，吃藥能幫助減輕症狀，讓寶寶維持正常的進食及睡眠。而若病毒感染的症狀不嚴重，有可能依靠寶寶自身免疫力，在一週內自然痊癒，但如果發現寶寶症狀遲遲沒有消退，建議前往諮詢醫生，才能對症下藥。

嬰兒感冒類型2：細菌感染

若經醫生診療確定為細菌感染，則會使用抗生素治療，請媽咪務必按照醫生指示讓寶寶服藥，確保細菌完全被殺死。雖然感冒多由病毒引起，但後續也可能會引發細菌感染，導致中耳炎、肺炎等併發症，需透過專業醫生診斷，即時協助治療。

嬰兒易感冒！從日常培養健康好體質

由於嬰幼兒的免疫系統尚未成熟，寶寶較容易感冒，有時還可能伴隨鼻竇炎、中耳炎等併發症。除了盡力緩解寶寶生病的不適，爸爸媽媽也能從日常生活着手，協助孩子全面提升身體保護力。

在規律作息與良好衛生習慣之外，營養攝取更是增強免疫力的重要基礎。母乳中不僅富含營養與抗體，並且還有助於寶寶吸收消化。如果有需要選擇配方奶粉，也可以考慮含有適合銜接母乳的成分選擇，如包含骨橋蛋白、磷脂質群、sn-2 PA以及HMO等，或是含有乳鐵蛋白、免疫球蛋白IgA，為孩子補充全方位成長營養，並幫助嬰幼兒建立起好免疫力。

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4類常見嬰兒感冒症狀與照顧技巧

寶寶若感染了一般感冒，醫生所開的藥大多以減緩嬰兒感冒症狀為主，讓孩子能睡得好、吃得好，運用嬰兒自身的免疫力讓疾病自然痊癒。

因此要提醒爸爸媽媽，針對症狀，使用正確居家照護方式也很重要，儘量紓緩嬰兒感冒的不適，讓寶寶早日康復喔！

1. 鼻塞

照顧技巧：幫助疏通鼻水

新生兒感冒鼻塞時，因不太會用嘴巴呼吸、也還學不會擤鼻涕的方法，感覺可能更為難受。當媽咪發現寶寶呼吸時有咻咻聲，或是不自覺以嘴巴呼吸，表示他的鼻子不舒服，可以利用手動或電動的吸鼻器，幫助寶寶把鼻涕吸出來，排解嬰幼兒的不適。也可以適時利用加濕器增加空間濕度，讓寶寶減緩鼻塞症狀。

2. 咳嗽

照顧技巧：正確拍背協助止咳

寶寶感冒時不僅容易鼻塞、流鼻涕，時常還會咳嗽咳不停，或是痰咳不出來。此時爸爸媽媽可以使用拍痰器，或將手微微彎成杯狀，輕拍寶寶背部，透過拍背協助寶寶將痰咳出，但需注意避免在嬰兒飯前、飯後進行。

3. 嘔吐、腹瀉

照顧技巧：清淡飲食、適度補充水分

因細菌和病毒的不同，寶寶感冒時可能合併腸胃炎，有嘔吐、拉肚子的症狀。4個月以前的寶寶只能喝奶水攝取營養，母乳寶寶仍舊可以繼續哺餵，但媽咪記得飲食以清淡為原則，暫時忌口刺激性食物，且寶寶嘔吐後不建議立即繼續進食。

至於已經可以吃副食品的寶寶，飲食內容也要儘量清淡，以稀飯和菜泥為主，冰的、甜的和蛋白質、油脂多的食材，都先不要餵寶寶吃。

如果孩子腹瀉的時間太長，甚至超過一週，建議先徵詢小兒科醫生的意見。若嬰兒感冒症狀伴隨嘔吐、腹瀉，也需要多注意寶寶是否有脫水的情況，並補充適量水分，寶寶有痰的話，也更容易把痰咳出來。

4. 發燒

照顧技巧：幫助寶寶散熱退燒

當嬰兒耳溫超過 38 度有發燒情況，爸媽可以透過減少寶寶身上的厚重衣物，或是用溫水擦拭嬰兒身體協助散熱，減緩感冒發燒症狀。若嬰兒小於三個月出現發燒症狀，建議儘速就醫。

嬰幼兒還不會以言語表達自己的不舒服，感冒時躁動、哭鬧是家常便飯，爸媽需要在對寶寶疾病有一定的認識後，採取正確照護方式，並在孩子哭鬧時耐心安撫，對家長的心理和生理都是很大的考驗。別忘了自己也要多多休息，較能順利度過孩子感冒的期間。

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嬰兒感冒4大居家照顧重點

除了幫助寶寶紓緩症狀外，爸爸媽媽在家照顧感冒嬰幼兒時，也可以留意以下重點：

1. 飲食少量多餐

寶寶生病時可能會影響食慾，建議當寶寶食慾不佳時，不要勉強孩子進食，可以透過少量多餐的方式，讓嬰幼兒維持營養攝取補充。

2. 視症狀增減、勤更換衣物

嬰兒感冒期間，需讓寶寶身體維持乾爽，並視體溫狀況增減衣物。若孩子四肢發冷或發抖，可適度增添保暖衣物或蓋薄毯；當寶寶身體出汗發熱，則建議減少厚重衣物，幫助散熱。

3. 避免出入公共場所

當寶寶生病時，尤其是感冒流行期間，建議避免出入人群密集的公共場所，多在家休息，降低被再次傳染的機率。

4. 正確餵藥方式

若寶寶經醫生評估後，需要服藥來減緩症狀，可以使用滴管、湯匙、針筒等工具來餵藥。家長在寶寶吃藥時，更需注意孩子不可呈平躺姿勢，以防嗆到，也不建議以牛奶、果汁搭配藥物。

而在預防寶寶感冒方面，在平時照顧寶寶時，家長可以透過定期接種疫苗、保持規律作息與均衡營養攝取，幫助寶寶建立良好的抵抗力。此外，全家人應保持勤洗手、定期消毒環境的好習慣，降低嬰兒生病機率。

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增強寶寶自我保護力，減輕嬰兒感冒症狀

對於新生兒而言，免疫力發展是寶寶成長路上一大關鍵，寶寶若能擁有足夠的免疫力，才能減少身體出現感冒症狀的頻率。

醫生建議，家長平時可讓孩子多攝取母乳，藉由母乳獲得充分的抗體及營養，以此加強寶寶的免疫力。若孩子已邁入一歲後開始喝配方奶的階段，家長可選擇含有適合銜接母乳的成分的配方，讓這些成分中的活性營養提供寶寶成長期間所需。

母乳中的活性營養對寶寶大有助益，其中的脂質會以sn-2 乳脂球的形態存在，其成分包含幫助提高免疫力的骨橋蛋白、乳鐵蛋白與免疫球蛋白IgA，以及有益學習力發展的磷脂質群外，還有HMO母乳寡醣、sn-2 PA、α-蛋白等，可以幫寶寶促進營養吸收，有益於寶寶全面調節體質，讓寶寶得以擁有較為健康的腸道菌叢環境。

嬰兒感冒常見問題Ｑ＆Ａ

Ｑ1：嬰兒感冒、腸病毒、流感怎麼區分？

當嬰兒感冒症狀出現，並且維持5天左右都沒有好轉時，專業醫生建議帶寶寶來給醫生診療，判斷是否為普通的感冒，因為腸病毒、流感等疾病，起初的症狀也和一般感冒一樣。

腸病毒：高燒、出現小水泡

腸病毒會有高燒症狀，寶寶過2至3天後喉嚨會破洞不舒服，甚至無法進食，身體可能出現小水泡，其初期症狀和一般感冒無異，需要經過2至3天的觀察期才能分辨。

流感：易有併發症

流感和一般感冒不同，病毒分為甲、乙、丙型3種，會有忽冷忽熱、發高燒、頭痛、肌肉痠痛和全身無力等症狀，比一般感冒快速且兇猛，也較容易有併發症產生，尤其1歲以前的嬰幼兒感染時，症狀會更嚴重，而肺炎為流感最常見的併發症，家長不可等閒視之。

Ｑ2：嬰兒流鼻水、鼻塞要看醫生嗎？是不是感冒了？

由於出生未滿六個月的嬰兒呼吸系統仍在發育，許多新生兒發出像是鼻塞的呼吸聲，不一定是因為感冒。新生兒的鼻腔較窄，鼻黏膜十分敏感，嬰兒很容易在哭完或受到冷空氣刺激後，使鼻黏膜腫脹、導致鼻塞。除了使用吸鼻球、吸鼻器外，爸媽也可以用溫熱毛巾敷在寶寶的鼻根處，或是利用洗澡時的水蒸氣濕潤、軟化鼻內的分泌物，來緩解鼻塞症狀。

Ｑ3：嬰兒流鼻水沒發燒、只有輕微感冒症狀，需要就醫嗎？

當寶寶出現輕微類似感冒的症狀，像是嬰兒流鼻水沒發燒、或只有微微鼻塞等，若寶寶精神、食慾、活動量都正常、無異狀，爸媽可先在家觀察，但建議勿自行用藥，可就診請醫生協助診斷嬰兒是否為一般感冒，徵詢專業意見。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：嬰兒感冒怎麼辦？4大新生兒感冒症狀照顧技巧 有效舒緩寶寶不適】