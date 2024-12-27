傷風感冒｜快痊癒時「病菌傳染力」最強？聽信傳言不如看醫生解釋

最近天氣逐漸變冷，感冒的人也越來越多了！而坊間也流傳着感冒快好時「傳染力最強」的說法，對此，台灣輔大醫院耳鼻喉科胡皓淳醫生也為此深入解釋，更提醒感冒生病人士要把口罩戴到「症狀消失」為止。



而坊間也流傳着感冒快好時「傳染力最強」的說法，這說法有醫學根據嗎？（Canva）

台灣輔大醫院耳鼻喉科胡皓淳醫生在Facebook發文表示，感冒的傳染期其實比人們想像的更早，當人們感染感冒病毒時，傳染期從症狀出現前1至2天就開始，並持續到症狀出現後的5至7天左右，也就是說，當你開始打噴嚏、流鼻水或感到喉嚨痛時，其實已經具備傳染性，雖然自己可能尚未感覺到明顯的不適。

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在感冒的初期和中期，病毒在體內繁殖速度最快，這段期間的傳染性最強，也最容易透過打噴嚏、咳嗽或直接接觸傳播給他人，那就表示，開頭那句話就只是單純的流言，不過，還是要注意，當感冒症狀開始減輕，例如不再頻繁打噴嚏、流鼻水也減少時，很多人也會覺得，自己已經不會再傳染給別人了。

但其實在症狀變得較輕、感冒快痊癒的階段時，病毒仍可能留存在呼吸道中，並且透過飛沫傳播，特別是在你感覺自己「好得差不多」的時候，身體可能依然帶有少量病毒，而這些病毒仍有傳染性。因此，胡皓淳提醒，儘管你可能覺得症狀減輕，還是應該謹慎對待，避免與他人過於密切接觸。

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