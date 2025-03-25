9歲女兒稱耳內有異物！媽媽半信半疑　醫生嘆：行醫多年仍被嚇到

「媽媽，我耳朵裏有東西。」一名9歲妹妹和媽媽說左邊的耳朵裏有個東西，媽媽原以為是在開玩笑，直到看到耳道中有鼓起物，才帶女兒就醫，醫生夾出一個半厘米大小的泡棉球，提醒孩子，任何物品都不能往身體的凹洞處塞。



巫漢盟檢查後夾出了一個半厘米大小的泡棉球。（Facebook / 阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）

台灣小兒科醫師巫漢盟在Facebook專頁上發文分享，當好幾年的小兒科醫生，各式各樣的耳屎都見過，連小瓢蟲和蟑螂也看過，當然也曾發現過一些很特別的異物，像是香香豆、小玩具。

「但這次的結果還是讓我嚇了一跳」巫漢盟指出，一名媽媽帶9歲女孩來看診，起因是妹妹說左邊的耳朵裏有個東西，但她沒有耳朵痛，也沒有聽不清楚的狀況。媽媽只是一笑置之，以為女兒在開玩笑，直到女兒又再次提起這件事，媽媽決定先幫她看看，隱約看到耳道中有個鼓起物，但沒有合適器具，所以決定就醫看診。

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巫漢盟檢查後發現兩耳比較起來，左耳耳道視野比較小，但還看得到耳膜，那個鼓起物在很深很深位置，用小鑷子碰觸那個鼓起物，「咦！好像有彈性？接著一夾....夾出了一個半公分大小的泡棉球！上面還裹著一些耳屎。」再次檢查耳道，還好裏面沒有傷口、紅腫或發炎，接着問妹妹「妳有印象什麼時候塞進去的嗎？」妹妹回答，「我沒有塞進去！但我有印象去年看過這種小球...」

巫漢盟認為，關於這件事如何發生已不可考，但這位媽媽很棒，因她在看到異物後的第一時間沒有斥責孩子，也還好媽媽願意相信孩子的話，「不然這個東西再放下去，何時會造成傷害就不知道了！」並提醒家長叮嚀孩子，任何物品都不能往身體的凹洞處塞；如果孩子有反應身體有異物塞入，請先冷靜釐清，相信他的話。

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