女生聽力不佳求醫！驚見耳內藏2厘米長積木　才記得是20年前塞的

俄羅斯有名女子在過去20年的時間裏不時有「聽力不佳」的狀況，直到近期惡化才終於就醫，沒想到醫生在她耳內找出1塊樂高，原來這名女子小時候不小心將它塞入耳朵，當時沒有告訴父母的她後續也忘掉了這件事。



女子就醫後被醫生從耳朵中取出1個2厘米的樂高積木。（Facebook / @Minister of Health of Kuzbass）

《鏡報》報道，這起事件發生在俄羅斯克麥羅沃州（Kemerovo Oblast）的普羅科皮耶夫斯克市（Prokopyevsk），未具名的女子在過去20年有時會有聽力不好的情況，近期更因惡化、以為失聰才就醫，沒想到醫生從她耳朵裏取出1塊約2公分的樂高積木，讓女子震驚不已。

原來該女子10歲時、不小心將樂高積木塞進耳朵，但她從未告訴父母，很快也就忘記了這件事，這導致她過去20年來聽力有逐漸變差的症狀，幫女子取出樂高的耳鼻喉科醫生坦言「幸運的是沒有出現嚴重後遺症，患者的聽力立即得到改善」。

此外，醫生也藉由這起病例提醒民眾：若有類似狀況，千萬不要拖著不去看醫生、以免引發嚴重的併發症。

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