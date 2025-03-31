羅志祥親證母親患阿茲海默症 寄語開心就好「回憶由我來記著」

台灣藝人羅志祥（小豬）近日公開母親患上阿茲海默症的消息，坦言曾隱瞞兩三年才首次對外公開，心路歷程絕不容易，亦希望大家不要介意。受病情影響下，他希望媽媽仍能保持健康並每天開心地生活，並承諾替她記住所有珍貴回憶。



羅志祥透露母親病情：每天所面對的人和事都像全新的

羅志祥表示，媽媽在日常生活中會頻繁重複話題，隔天好像「按下了重新開始鍵」，每天所面對的人和事都像全新的。身邊的人漸漸感到有點怪怪的，並指他媽媽看起來很正常，但聊天時總有點怪怪但難以解釋是怎樣的。

結果，他選擇在社交媒體上交代病情以減少誤解。因過去母親跟其他人見面時，他都亂說一些理由替她解釋怪怪的行為，還有每次見朋友時要提前解釋病情，生怕讓人感到困惑。他說，公開病情除了減少誤解，並希望就媽媽帶來的困擾而致歉，還望大家予包容。羅志祥感慨地表示：「希望大家遇到她時，能熱情地打招呼或陪她聊聊天，她一定會很開心。」

與母親共聚時 選擇靜靜地聆聽及陪伴

他提到「陪著她走完腦海裡那一幅幅她以為的畫面」是他首要想做到的。母親的回憶有點怪怪的，一些還未去過的地方，會很開心地地分享「過往回憶」，他選擇靜靜地聆聽及陪伴。

他憶述全家三人最後一次旅行的地方就是夏威夷，希望這段開心記憶能停留在媽媽腦海中長久一些，不被時間的橡皮擦抹去。

心願是媽媽保持健康與快樂「開心活著就好」

帖文最後寄語：「就是希望媽媽身體健康、開開心心地活著就好。至於記憶、回憶就不用擔心了，全都交給我，我來幫她記著」從帖文字裡行間中，能夠感受小豬那份孝心與陪伴，相信他的媽媽定能感受他所作的一切。

了解更多阿茲海默症 (Alzheimer's Disease)

阿茲海默症為最常見的認知障礙症類型，成因暫時未明，佔所有病例近八成。因腦細胞出現病變，導致大腦產生異常的β類澱粉蛋白斑塊和神經纖維結，破壞腦細胞間的連結，進而擾亂信息傳遞。研究顯示，這些異常蛋白在疾病出現之前的15至20年便開始在大腦中累積。

隨著大腦受影響的區域和病情發展，患者的認知能力會出現漸進式的衰退，整個病齡可達10-20年。由初期主要出現近期記憶衰退(無記性)，忘記剛發生的事和說過的話、需以較多時間完成慣常工作及學習新事物出現困難等，逐步影響至理解及表達能力、難以辨認方向和時間、情緒行為亦有機會受影響、或喪失日常生活能力等。

資料來源：香港認知障礙症協會