李子雄兒子患妥瑞症 出現不自主動作要留意 附引發成因及緩解方法

妥瑞症｜抽動症｜李子雄和內地女星法提麥．雅琦（王雅琦）於2018年喜得兒子糖豆。近日，妻子王雅琦在社交平台上分享兒子曾在4歲時患上過罕見病妥瑞症（俗稱：抽動症），幸好經過一個月的治療後，其後兒子的病症從未有過復發。



現年65歲的李子雄於2010年與內地女星法提麥．雅琦（王雅琦）結婚，更在2018年誕下一子「糖豆」，一家三口生活幸福美滿。近日，妻子王雅琦在社交平台上分享兒子曾在4歲時患上過罕見病妥瑞症（俗稱：抽動症），提及起初只發現兒子眼睛像不受控制地眨眼，後來症狀開始加劇，開始聳鼻子，挑眉毛，讓王雅琦立刻帶了兒子到醫院檢查，證實確診妥瑞症。

食物不耐受加劇神經抽動

王雅琦更帶兒子進行食物不耐受的檢測，發現兒子平常愛吃的食物（如小麥、牛奶、雞蛋、鱈魚）都是中度到重度的不耐受，諮詢過後，得悉進食不耐受的食物會導致他的腸壁功能下降，會讓人的身體長期處在炎症的一種狀態，最終影響神經遞質的穩定，抽動就是這種紊亂的表現。

王雅琦得悉後立刻為兒子調整飲食，還補充益生菌，和配合健脾胃的手法按摩，最終經過一個月的治療後，其後兒子的病症從未有過復發。

孩子常眨眼甩頭 家長需注意是否患妥瑞症

妥瑞症是一種抽動症候群，神經發展性疾病，而非精神疾病。成因可能因兒童期發育大腦基底核多巴胺的高反應性。症狀包含不自主清喉嚨、尖叫聲及吸鼻子等聲音，重覆性眨眼、甩頭、聳肩、揉搓鼻子、做鬼臉等不自主動作，嚴重時可能出現穢語、肢體大幅度擺動。

好發年齡通常5至6歲，到10至12歲較嚴重。青春期後約有1/3抽動症狀自然消失，1/3逐漸緩解，1/3症狀持續到成人。男性比女性多3至4倍。不過多數患者生長發育史與常人無異，除抽動外大都正常。

依美國精神醫學會診斷手冊妥瑞症須符合條件：

1. 病程中曾出現多樣動作型抽動及一種或多樣聲語型抽動

2. 抽動頻率時好時壞，時間持續一年以上

3. 症狀在十八歲前出現

4. 因使用可卡因或其它疾病如亨丁頓舞蹈症、病毒後腦炎造成。



妥瑞症引發成因

妥瑞症會因看電視、打遊戲、「被告知不要動」、生病、睡眠不足、過度疲累、季節變化、負面情緒及吃到含有咖啡因食物引發。80%以上會有注意力不集中及過動、強迫、憂鬱、自我傷害行為及睡眠異常等共病，應儘速至小兒神經科就醫，較能得到正確評估與治療。

妥瑞症治療方式

妥瑞症需要理解及陪伴適時就醫，大部分並不需要治療，但需要正確觀念與對病童更多理解，才能真正幫助他們。

妥瑞症的抽動一旦發作就很難壓抑，刻意制止只會讓病人更緊張，症狀更明顯，孩子也容易因此在學校及日常生活感到壓力及委屈。

建議以鼓勵取代責備，減緩孩子焦慮與壓力；培養孩子興趣、遠離3C產品；適度運動也有助緩解症狀。最重要的是家人、老師與同儕陪伴，給予包容尊重，對病童自信心以及社交能力有正面的效果。