16個月大男嬰被親吻後感染疱疹病毒 多次手術後但未保左眼視力

疱疹病毒｜一名來自非洲納米比亞的嬰兒，在16個月大時因被人親吻而導致眼睛感染「單純疱疹病毒」（Herpes Simplex Virus，HSV），病毒更險些擴散到大腦。進行多次手術後雖然阻止了病毒擴散，但他的左眼很大機會因此失明。母親在社交平台分享事件，讓大眾了解事件的嚴重性，呼籲大家切勿讓人親吻孩子，以免發生憾事。



16月大嬰兒眼睛受感染並迅速惡化

Michelle Saaima在社交平台發布了一則貼文，表示在7個月前，當時只有16個月大的兒子Juwan Saaiman，突然出現眼部感染的症狀。起初他們帶兒子就醫，並持續使用醫生開的抗生素眼藥水，但兩天後，Juwan的眼睛卻急速惡化，眼球裡似乎長出了東西，左眼也喪失了視力和知覺：「他用手指去戳自己的眼睛後，居然沒有閃躲。這明顯不妥，我立刻再去找全科醫生，醫生也非常擔心，並安排我們立刻見眼科醫生。」

Juwan的左眼突然喪失了視力和知覺。（Facebook@Michelle Saaiman）

經過診斷後，醫生發現Juwan的的左眼感染了單純疱疹病毒，這與常見的唇瘡為同一種病毒。醫生表示，病毒很可能是由某位患有唇瘡的人透過親吻傳染的，或者孩子在被人吻手部後，再用手觸碰眼睛導致感染。這診斷結果令米歇爾大為震驚，她無法確定是誰傳染兒子的，雖然親吻本來是出於愛意，但結果卻令人心碎。

隨後，他們花費了數千美元，開始了漫長且痛苦的治療過程。Juwan接受了兩次手術，要住院、進行活體組織檢查、接受專科會診、服用藥劑師專門製作的特殊藥物，幾經艱苦才將病毒控制住。幸好Juwan得到及時治療，否則病毒可能會擴散到大腦，甚至引發更多併發症。不過，單純疱疹病毒無法根治，只能控制，還會偶爾復發。

眼部損傷嚴重 或永遠喪失左眼視力

雖然成功阻止病毒擴散，但Juwan的眼部損傷相當嚴重，眼睛形成了一個4毫米的開放性傷口，並且出現了角膜缺損。他幾乎喪失左眼視力，傷口更反覆受感染，如果無法讓傷口癒合，他將可能完全失去左眼。

年初，他們一家飛往南非尋求進一步的醫療幫助，並開始了為期三次的手術嘗試保住Juwan的眼睛。目前已完成第一次手術，將Juwan的眼皮縫合起來以保護眼睛。醫生將在第二次手術取下他的腿部神經，並植入眼睛。如果這次手術成功，將來便有機會為他進行角膜移植。

經歷這一切後，Michell提醒家長們要更加小心，保障孩子的健康：「這個故事的教訓就是，別讓任何人親吻你的寶寶。這個看似微不足道的病毒，卻帶來了如此巨大的創傷和損害，真的不值得。」