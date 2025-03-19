林依晨宣佈懷第二胎 透露孕初期反應較強烈 即看8大孕吐飲食建議

林依晨懷孕｜孕吐｜現年42歲台灣女星林依晨2015年與圈外人林于超結婚，更於2021年誕下女兒「小小林」，一家三口生活幸福。林依晨今（19日）向傳媒大方承認懷上第二胎，笑稱「這是結婚10週年最棒的禮物」。目前林依晨已懷胎5個月，暫時向外界保密寶寶性別，同時坦言第二胎懷孕初期的反應比第一胎更劇烈。



林依晨女兒氣得她要走進廁所冷靜「學到不要更衝，而是要轉彎」

台灣女星林依晨於2015年與圈外人林于超結婚，更於2021年誕下寶貝女兒「小小林」，兩人婚姻即將邁入第10年，雖然老公事業在美國，夫妻聚少離多，但兩人感情生活一向穩定。她曾提及女兒「小小林」很有個性，經常被女兒的氣到要深呼吸，為控制情緒而需立刻走進廁所冷靜，雖然女兒的脾氣經常為林依晨帶來不快，但同時亦教會她一招，「就是不要當下硬衝，一定要轉彎」。

林依晨透露陀第二胎原因並表示孕吐反應劇烈

雖然林依晨已知寶寶性別，不過決定暫時向外界保密。當被問道為何願意生第二胎時，林依晨認為小孩成長過程中可以互相扶持，比較不會寂寞，希望為大女兒增添一個伙伴，能夠體會手足之情在生命中的重要性。

林依晨更坦言第二胎懷孕初期的反應比第一胎更劇烈，身體感受比較辛苦，不過幸運的是正正有過第一胎的經驗，她的心情相對輕鬆，因此可以與不舒服的感受共存。

孕婦懷孕初期出現噁心或嘔吐屬常見情況，由於孕婦懷孕初期的體内的荷爾蒙水平（包括黃體素及雌激素）增加，導致腸道蠕動和食物排空速度減慢，因此會出現孕吐、口味改變的情況，不過程度因人而異。這些症狀一般不需特殊處理，妊娠12周後隨著體內HCG水平下降，症狀一般會自然消失。

紓緩孕吐飲食建議

1. 實行「少食多餐」

定時進食三餐外，應在三餐中間加插小食時間（如水果），以攝取足夠營養及避免因空腹而分泌過多胃酸

2. 少量多次攝取水份

水或流質食物盡量在兩餐之間少量多次攝取，可減少肚脹

3. 攝取碳水化合物

選擇乾身、低脂、含豐富碳水化合物的食物，如飯、麵、薯蓉、麵包、餅乾等

4. 避免進食肥膩、煎炸、辛辣食物

避免進食咖啡、汽水、蒜頭及其他香料等的肥膩食物

5. 飲用薑水助舒緩孕吐

薑水中的薑醇及薑烯酚可以幫助止吐，有助舒緩孕吐

6. 食用酸味食品及梳打餅

食用酸味食品及梳打餅，有助舒緩胃脹欲嘔的情況。

7. 多攝取維他命B

維他命B可幫助抑制嘔吐感，來源包括五穀類如麥片、糙米、粟米、深綠色蔬菜、瘦肉及蛋。

8. 避免接觸刺鼻氣味

有時懷孕媽媽會對於香氣或味道特別敏感，如大蒜、魚、香水、消毒劑而引起噁心嘔吐，盡可能避免接觸。

注意：若真的食欲不振或胃部不適，不要勉強進食。12周內，孕囊都能提供足夠營養予寶寶，就像「自帶便當」，媽媽不用擔心寶寶不夠營養發育。