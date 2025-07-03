嬰兒健康｜BB容易肚瀉/消化不良?即看5大難消化食物 保護腸道健康

嬰兒健康｜腸胃健康｜各位爸爸媽媽，你們的小朋友是否逐漸成長到可以嘗試進食固體食物的階段了？寶寶的腸胃雖然隨成長逐漸成熟，但依然十分幼嫩，某些食物看似常見且無害，但實際上會為他們的腸道造成負擔，甚至危害健康。



五種不適合寶寶腸胃的食物

蜂蜜

蜂蜜很多時可能含有肉毒桿菌孢子，而寶寶的腸胃發育未成熟，腸道酸性及益生菌叢不足以有效地破壞這些孢子，容易致孢子在腸道繁殖，從而引發中毒，導致便秘、食慾不振及全身無力等問題。因此，嬰兒應避免食用蜂蜜或相關製品。

果汁

果汁雖然看似健康，但其含有高糖分和卡路里，均對寶寶的腸胃都不太友好。果汁缺乏蛋白質、鈣質、鋅、維他命D等必要營養，還可能降低寶寶的喝奶的意欲，甚至引發肚瀉。即使是較大的孩子，也不宜過量飲用果汁。

煙熏或醃製食品

煙肉、臘腸、鹹蛋等食品含有大量鹽分、動物脂肪及化學物質，對嬰兒幼嫩的腸胃消化造成負擔。這類食品的添加劑和硝酸鹽更可能對健康產生長期影響。

果仁

果仁（特別是花生）不僅容易導致過敏，還可能因寶寶的咀嚼能力不足而造成窒息危險。此外，果仁質地堅硬，對寶寶的腸胃來說也是難以消化，是小朋友飲食中應避免的高風險食物。

未經消毒的牛奶

未經巴士德消毒或高溫處理的牛奶可能含有大腸桿菌等有害細菌，寶寶的腸胃無法有效抵禦這些病菌，容易引發嚴重腹瀉及其他腸胃問題。因此，家長應選擇經過消毒處理的奶類產品。

避免以上五類食物，能有效保護BB的腸胃健康。當孩子的腸道逐漸發育成熟後，再讓他們嘗試更多種類的食物也不遲。同時，可透過補充益生菌及益生元，進一步支持腸道健康，助小朋友吸收營養，健康成長。