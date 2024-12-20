孩子發問盡量別「hea答」！8點常放在心　學做「不掃興」的爸媽

父母教導孩子天經地義，無形中我們變成時常碎念、不斷制止的大人，因為深怕孩子走錯了路。



如果想和孩子拉近距離，除了花時間陪伴，可以試着當一個「不掃興」的父母。

在孩子處於正面情緒時，謹記別將他們的熱情淋熄：（按圖了解）



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試着當個「不掃興」的父母

「不掃興」是一種共情力，是一種得體、友善的表達和相處模式，也可以說像是孩子的朋友一般，會適時站在孩子的角度看事情。

下列有幾點親子間的日常情境，思考看看，你做過幾項呢？

1. 接住孩子高興的情緒

很多家長往往在孩子最高興的時候，去做破壞氣氛的那個人，例如孩子正玩的高興，你說：「功課寫完了嗎？」

對於孩子來說，你打破他最高興的那種感受，會讓孩子很難過！（編按：完了這點編常犯）

2. 保護孩子的探索欲

舉例來說，孩子下雨天想去踩水坑，如果已經穿了雨衣、雨鞋，可盡量不對他說：「地上髒，快點起來！」、「小心點，別把衣服弄髒了。」

在不危及安全、不傷害別人的情況下，最大限度地允許他去嘗試、實驗、觀察、去發現答案。 （編按：這真的太難了......）

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3. 正向表達愛意，停止心口不一

例如：孩子送你生日禮物。

❎ 「又浪費錢，你期末考考好了就是給我最好的禮物。」

✅ 「謝謝你為我準備的禮物，媽媽很喜歡，對我來說你健康成長比任何禮物更珍貴。」

孩子興奮地送你禮物，他更想看到爸媽開心、喜歡，一句肯定的話很簡單，對孩子說出你的愛。

4. 多肯定，少否定

比如：孩子考了98分。

❎ 「你怎麽才考了98分呢？」

✅ 「你真厲害，這麼難的題目還能考高分！」

肯定句會增強孩子的自信心，而否定句則會扼殺孩子的自信心。

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5. 傾聽是和孩子相處中最好的方式。

少講道理，因為你講的道理孩子根本聽不懂，多讓孩子自己去體會。

6. 盡量給孩子滿滿的儀式感

儀式感的最大價值，在於讓孩子對未來的生活充滿期待，讓孩子感受到被身邊人關注。

所以每一個特殊的日子，記得給孩子一些儀式感，也讓孩子參與進來，孩子幸福感會更強！

7. 重視孩子提出的問題

父母應該很常遇到孩子劈哩啪啦問了一堆問題，一個接着一個，或者如果怎樣會是怎樣......讓人從耐心回答到逐漸母湯。

這個時候，即使問題很「無厘頭」也要耐心的去回答他，培養孩子思考、動腦的能力。

8. 適當的邊界感，給孩子自由空間

不做控制欲太強的父母，不要將自己的思想強行用到孩子身上；儘管我們常說是為了孩子好，但無形中可能帶給孩子的是壓力。

保持適當的邊界感，讓他們有勇氣去追求自己的人生。

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網友：一起努力吧！

網友表示：

．「當父母不容易，當過了就知道」

．「正在當個持續學習的家長，不是只有小孩要學習，大人也需要學習變得更好，一方面治癒自己」

．「說的太好了，父母總是說我是關心你，殊不知干涉了孩子自我探索世界的機會」

．「真的，掃興排第一，永遠帶着嚴苛的心態看晚輩或下屬......」



．「掃興可以用不接球來形容，當孩子開心拿球來跟父母玩，每一顆拋出的球，父母都不接，讓它重重墜地，完全沒有想和孩子玩球的感覺」

．「認同，每一點我都時刻提醒自己，不要受上一輩的觀念影響，開放但不縱容地帶領自己孩子」、「一直持續朝着這樣的目標前進！」



上述８點「不掃興」，你做到、或者踩線了幾項呢？歡迎和我們分享。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：育兒說教很容易，做到「不掃興」才是真的難，看看下列８點你中了幾項？】