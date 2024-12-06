「為考試而讀書」只會累了孩子！3件事「學校不會教」但父母要懂

從小我們就被教育成要認真讀書，讀書考試會是你最好的出路！

透過苦讀、考試的確能改變你的眼界與出身，但卻不是唯一目的。



為了考試而讀書，絕對是錯誤的學習態度：（按圖了解）



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為自己而學習，不是考試

尤其現在孩子和我們小時候比起來，競爭越來越激烈，也越來越來辛苦，無形之中成為了考試機器，唸書也是為考試而讀，這樣真的是正確的嗎？

台灣補教名師楊陽不只一次呼籲，讀英文不該死背單字與文法，而是應大量閱讀英文書籍、培養興趣；其實，其他科目也是同樣道理。

台灣資深國中老師（豪老師）拆書人於Facebook專頁分享了：「學校老師不會告訴你的三件事！」內容太過真實、血淋淋。

道理一直都在，只是我們沒看破想通，提供給仍在追求分數、名次的父母及孩子們參考。

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第一件事：學校的課程是讓人擺脫文盲，而不是讓你取得光芒

學校的目標是不放棄任何一個孩子，教學的內容是為了給孩子最基礎的知識能力，抱持着「老師不教我就不學」的心態，優秀這件事，永遠不會到來！

第二件事：考試的制度是用來將人分類，而不是幫你增長智慧

考試的內容，考完試後基本上就沒用了，考試的成績、取得升學資格，就是唯一用途！

真正能用上一輩子的能力，是準備考試時所培養的「時間規劃」、「重點整理」與「閱讀習慣」。把青春的精力都投注在考試上，絕對會是這輩子最失敗的投資。

第三件事：學校的老師是提供參考模板，而不是作為你的標竿

豪老師提到，除非你未來的志向就是成為一名學校老師，否則你不該只學老師教你的技術。

你更該多瞭解「老師說不出來的事物」，舉例來說，學會老師所有上課的技能，最後卻想開店做生意，是不是怎麼聽都不合理？

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網友：謝謝說出實話

網友們幽默留言：

．「以前還被老師說你不讀書，難道要跟爸媽一樣辛苦做生意嗎，現在看來還好有做生意」

．「前陣子我也在想，當初應該花點時間跟我爸學水電，誰知道現在有人連換燈泡都不會......」

．「時間規劃，重點整理，還有在學校培養的人際生存之道......是我這個打工族用到現在還在用的技能」



．「學會怎麼投胎，比學會這三件事更重要🤣」

．「悲哀的是，台灣教育把學生培養成考試機器，只會死背，不會思考」

．「很遺憾，很多人就算唸了書和有個工作，還是閱讀能力有問題」

．「另外一個看法，如果能把學校所學的應用在工作中，那就能做出差異。知識不值錢，如何用知識改善事物很值錢」



大家覺得呢？小編默默聽進去了，也準備拿給兒子看，但不知道他能否理解。重要的是，父母可以多陪孩子學習一些課外知識、培養閱讀習慣，才不會讓孩子在僵化的升學體制下，虛度了青春。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：學校老師不會告訴你的三件事！豪老師：把精力都投注在考試，絕對會是這輩子最失敗的投資】