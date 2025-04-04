女兒撿回流浪貓問可否收養　媽媽大哭答應：謝謝你彌補我童年遺憾

一名女子小時候曾因撿流浪狗回家慘遭媽媽痛打、最後迫於無奈只好放棄收養狗狗，近日小學女兒撿回一隻浪貓問她能不能養，意外療癒她童年陰影，讓她感動淚崩直呼「謝謝女兒彌補了媽媽童年的遺憾」。



一件看似沒甚麼的「小事」，其實或深深的烙印在小孩心裏：（按圖了解）



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小紅書一名女網友「玩平潭」日前分享了一篇貼文，表示自己就讀小學的女兒日前從外面撿回一隻純白色的流浪貓，回家戰戰兢兢問了自己能不能養這隻小貓，她看到貓咪立刻淚崩，原因是因為她小學三年級的時候也曾經也撿過一隻流浪狗回家，結果被外婆狂罵痛打，差點連人帶狗通通打出去，最後迫於無奈她只能放棄養那隻流浪狗的心願，因此她見到女兒這麼做立刻答應下來，聲淚俱下地說：

謝謝女兒彌補了媽媽童年的遺憾，媽媽曾經保護不了想保護的小動物，現在我要做一個愛毛孩子的好奶奶，一起跟孩子養牠長大。

貼文發出後吸引萬人觀看，網友留言表示：

．「你女兒眼光好棒，撿回這麼漂亮的浪貓」

．「真的要謝謝你女兒，讓你能夠將童年的不好回憶慢慢淡化掉」

．「有些老人家就是特別討厭毛小孩，也不知道為甚麼，彷彿養個寵物跟他們有仇似的」

．「謝謝你以最好的言教與身教，教導了孩子何謂真正的生命教育」

．「你真的是好棒的家長，相信你會連同那隻無緣的狗狗的份一起疼愛這隻貓貓的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】