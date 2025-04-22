升小必備｜四大英文教學策略 建立英語基礎及提升閱讀興趣

語文發展｜幼兒在生活中常看到和聽到英語，屬於早期英語經驗，有助培養幼兒對英語的興趣。教師適當的引導和鼓勵，更能幫助幼兒建立早期英語意識和概念，為他們奠定日後英語發展的基礎。

資料來源：教育局《幼稚園教育課程指引》



在幼稚園階段，教師可因應幼兒的語文能力發展和需要，為幼兒提供富趣味、有意義而真實的英語語境，培養他們運用簡單英語與人溝通的信心。

學習目的及其相關學習期望行為

學習目的：建立對英語的興趣

期望行為：

1. 對四周環境中的英語標示或廣播感興趣

2. 喜歡唱英文兒歌、唸韻語及參與富趣味的英語活動

3. 享受聆聽或閱讀英文故事的樂趣

學習目的：培養樂於運用簡單英語與別人和環境互動的態度和信心

期望行為：

1. 認識日常生活中接觸的英語字詞、話語

2. 樂意運用簡單的英語字詞、片語或句子，回應與生活及學校經驗相關的提問、要求或指示

學習目的：逐步發展英語的基本概念

期望行為：

1. 逐步認識英文字母和簡單字詞

2. 初步建立對英文文字和書本的概念，發展基本的閱讀技巧

教學原則及策略

1. 教師作為幼兒語言學習的榜樣，需具備良好的口語能力，發音要準確，並能正確運用語言。

2. 從現實生活中取材，布置豐富的語文環境，能幫助幼兒建立對英語的興趣，提高學習動機。唱兒歌、聽故事和日常對話等富趣味的英語聽、說活動，能提升幼兒運用英語的信心。

3. 共同閱讀英文繪本和大圖書，能幫助幼兒建立對英語的文字意識，發展書本的概念，以及基本的閱讀技巧，並培養閱讀的興趣。教師可善用不同的時段，例如在茶點或早會時間與幼兒進行簡單的英語對話；或在集隊等候時間帶領幼兒唱熟悉的英文兒歌；以及在教室張貼或擺放幼兒感興趣的英語材料，豐富幼兒的英語學習經驗。

4. 機械式的抄寫、背誦或強記學習內容，對幼兒的英語發展並無裨益，只會造成學習壓力，減低幼兒學習英語的興趣。