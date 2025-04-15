升小必備｜五大中文教學策略 提升學習興趣同時加強語文能力

香港人都以中文（口語主要為粵語，也有普通話和其他地方語言，書寫和認讀主要為繁體字）作為溝通的媒介，而大部分學校亦以中文授課。教育局建議先讓幼兒多發展中文方面的能力。

資料來源：教育局《幼稚園教育課程指引》



學習範疇的理念

在幼兒語文教育方面，首要培養他們的語文學習興趣和良好學習態度。一般而言，先讓幼兒培養聽、說能力，讓他們從豐富真實的語文環境中，接觸不同類別的語文材料，發展語文能力。

因幼兒聽、說的能力發展先於讀、寫能力，學校宜為幼兒提供生活化和富趣味的聽、說經驗，讓他們在良好的聆聽和說話能力基礎上，豐富讀、寫的經驗。

此外，幼兒聆聽和運用普通話的機會日增，學校教師也可以秉持上述原則，因應幼兒的背景和特質，以專業知識和判斷，藉組織有趣和多元化的活動，例如以遊戲、兒歌的形式，讓幼兒在輕鬆愉快的語境下接觸普通話，以迎合現今香港豐富多樣的語文環境。

學習目的及其相關學習期望舉隅

學習目的：增強學習語文的興趣

期望行為：

1. 喜歡參與語文活動，如唱兒歌、聽故事或閱讀圖書

2. 專心聆聽以理解別人說話的意思，樂意用說話與人溝通，或以圖畫、文字表達想法和感受

3. 積極提出問題及回應教師的提問

4. 能從日常對話、生活經驗和故事中，理解事情的時序或因果關係

學習目的：養成良好的溝通態度

期望行為：

1. 與人溝通時表現專注和耐心

2. 樂於與別人交流，態度有禮，會輪候發言

3. 發言時語調溫和，用語恰當

學習目的：逐步建立語文運用的基礎

期望行為：

1. 留意在日常生活接觸到的語文材料，認識語文的特點

2. 養成閱讀習慣，常常主動看書，並初步掌握閱讀的技巧，如認識文字的方向

3. 能模仿成年人說話的語調和語速，並開始組織表達的內容

教學原則及策略

1. 配合幼兒的語文發展特性和步伐，為幼兒提供綜合式的語文學習經驗，把聽、說、讀、寫經驗自然融入日常教學的情境中。

2. 活動配合幼兒的興趣、生活經驗和已有知識，多運用唱兒歌、聽故事、閒談、遊戲、閱讀繪本等策略，豐富幼兒的語文經驗。

3. 鼓勵幼兒專注和留心別人的說話，也指導幼兒有禮貌地作回應，從而建立良好的溝通態度。

4. 執筆寫字需配合幼兒身體的發展情況，學校不應要求幼兒班的幼兒執筆寫字。教師宜先透過多元化的活動，提升幼兒控制小肌肉的能力（精細動作），幫助他們協調手、眼的動作，並建立方向感和培養正確的坐姿。

5. 待幼兒作好以上的寫前準備，教師可創設有意義的情境，讓幼兒從基本筆劃開始，學習執筆書寫簡單的文字。