語言發展｜2–3歲為語言啟蒙關鍵期 宜培養解難推理能力助建立自信

幼兒語言發展｜幼兒到 2-3歲時能夠用簡單說話、動作與父母互動。這階段是他們語言發展的重要階段，家長如果把握這關鍵期，可以逐步培養孩子的解難與推理能力，也能越早幫助他們發展認知能力和獨立性。



2–3歲是語言啟蒙的關鍵期

2至3歲是幼兒語言發展的重要階段，這個時期的孩子開始明白，說話原來是和人互動的工具。他們會學着聽人說話，也會嘗試回應，開始懂得理解日常用語和簡單句子，慢慢地會嘗試自己組句、表達想法。如果家長能夠好好引導，孩子在語言上會進步得更快，也能更早開始學習思考和整理自己嘅想法。這些基礎對將來學語文、閱讀都有幫助。

有助培養解難與推理能力

孩子在學前階段，會慢慢學懂怎樣用圖像、符號或簡單的文字來記錄觀察到的東西，例如畫出今日的天氣、比較哪件東西比較大。他們會透過這些活動，練習觀察、整理思維，然後用說話表達出來。這些過程其實就是邏輯思維的起點，而說話能力、解難能力和邏輯力，都是在這些日常互動中一齊建立的。

用語言建立信心與自主性

孩子越早建立語言基礎，就能越早幫助發展認知能力和獨立性。他們會更懂得表達自己的需要、情緒和想法，也會逐漸學習用合適的方法處理情緒。當面對問題時，也不只懂發脾氣或逃避，而是學懂用說話來表達、討論，甚至會主動請求協助。

孩子在日常生活中，會留意到身邊的字詞、標誌和數字，從中慢慢學習和探索。這些經驗不但幫助他們認識世界，也能提升學習的自信和主動性。

資料來源：教育局-幼稚園教育課程指引

2-3歲是幼兒語言發展的重要階段，家長如果把握這關鍵期，可以逐步培養孩子的解難與推理能力，也能越早幫助他們發展認知能力和獨立性。（Freepik）

2-3歲兒童發展｜必知學前兒童體能、認知、語言、社交發展指標

二至三歲兒童：語言發展

語言理解

1. 能依從簡單指示，或指出多個身體部分。

2. 能明白常用的名詞、動詞和形容詞。

語言表達

1. 能運用有限的辭彙及短句來表達意思。

2. 懂得發問，例如「什麼？」。

3. 跟唱兒歌時，能模仿較長的句子。