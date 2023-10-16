把握孩子社交和情緒急速發展期 利用居家遊戲強化社交及語言發展

3歲小朋友都愛模仿成人的說話、語氣及行為，源於該歲數後手眼協調、語言發展、認知發展及社交和情緒發展等方面急速提升。孩子記憶力和注意力都不斷增強，自然能夠模仿成人或留意周邊人與事，再加以扮演出來。此時，家長可利用多種居家遊戲來進一步強化小朋友社交及語言發展。而市面上，很多角色扮演遊戲配合AR元素或多種配件，讓小朋友更能投入於角色扮演遊戲。



把握三歲孩子急速發展期

家長或需進一步提升認知及社交和情緒發展

孩子三歲後的各方面能力逐步建立，例如活動能力（走動）、手部運用（翻開書本、畫線、玩模型）、語言能力（簡單字句、愛發問）、自理能力、認知發展及社交和情緒發展等。

在認知發展方面，孩子學習過程富思考性。小朋友能運用基本概念及在腦海中有印象的物件和動作的影像來解決問題，此時會發現他們的記憶力和注意力正在不斷進步。在這階段，孩子同時掌握物件之間的關係及握因果關係，能夠簡易完成配對遊戲、簡單拼圖，甚至明白某些玩具的操作（因果關係）。

在社交和情緒發展方面，雖然孩子仍以自我為中心，但仍接受熟稔的玩伴，如父母或監護人。同時，他們也會開始模仿成人和玩伴的行為，甚至他們的特殊習慣。部份小朋友甚至開始懂得等候和輪流玩耍（如輪候盪鞦韆），也會與人分享物品。

利用角色扮演遊戲 強化認知發展和增添學習動機

角色扮演遊戲(Pretend Play)能夠讓小朋友預先理解基本社交技巧，如合作、交流、輪流、分享、聆聽及眼神交流等，對於孩子成長或發展其他技能也是非常重要。

在角色扮演遊戲期間，家長可以混入日常語言來教導句子結構，或者該場所應有的用詞；同時，遊戲期間可請小朋友考慮每個角色的想法，豐富其情感發展；甚至，家長可請小朋友天馬行空運用想像力說故事，或者解釋現有故事情況，好讓遊戲過程更加有趣。

PlayShifu - Tacto Doctor 醫生角色扮演遊戲組



互動式兒童醫生組，使用真實的 S.T.E.A.M 將扮演遊戲提升到一個新的水平。此遊戲讓小朋友變身成醫生，幫助每一個病人重獲健康；家長同時陪伴在側，幫助孩子獲得教育性資訊和健康要點。此遊戲同時能培養社交情緒智力，提高解決問題的技能，並學習安全和急救概念。

醫生角色扮演遊戲組備有 3 種互動遊戲，設置 100 多個關卡，不同關卡和難度能夠刺激認知發展和問題解決能力，同時讓孩子培養不斷挑戰關卡的耐力！

【適合年齡】4至8 歲兒童

【產品包含】4 個相框和 12 個獨特的公仔 - 聽診器、溫度計、藥瓶、X 光、繃帶、手電筒、放大鏡、剪刀、噴霧、注射器、BP 泵和超聲波；安裝框架以固定平板電腦，並用可愛的角色踏入醫療遊樂場 – Dr. Dough、Mishka 和 Dr. Leah – 這款互動式兒童醫生玩具組

產品詳情：01Mall

Playshifu - Plugo Detective 偵探套組



這是以 AR 驅動的創新間諜套件，通過解決令人震驚的Whodunnits來增強觀察、解決問題和推除技能。小朋友可使用 Gizmo Max 檢查犯罪現場、尋找線索、儲存證據、用秘密密碼解鎖門，並抓住罪魁禍首成為鎮上最好的犯罪解決者。

家長需下載免費的 Plugo 應用程式，即可解鎖 3 種互動式故事遊戲和 100 多個關卡，在遊戲過程中增加難度，讓螢幕使用時間有意義。

【適合年齡】4至10 歲

【產品包括】Gizmo Max 配有滑塊底座和鎖、4 個特殊鏡頭、6 張線索卡、1 個遊戲手把

產品詳情：01Mall

Playshifu - Plugo Detective 偵探套組

PlayshiFu - Plugo Farm 教育農場玩具



以 AR 為題的農場套組，通過 200 多個挑戰，利用真實的公仔來建立和管理您的數位農場。小朋友需管理動物、農產品和顧客要求，繼而規劃資源、建立庫存，處理客戶需求賺取積分。這有助於早期學習者加強解決問題和規劃技能，教導時間管理，並幫助孩子了解現實世界中的價值創造。

【適合年齡】4至10歲

【產品包括】1 個農場基地、5 個作物、4 個動物、1 個拖拉機(帶收割機和油輪附件)、1 個水桶、1 個飼料、8 個旗幟、1 個經理公仔和一個可折疊的遊戲手柄 (帶磁性遊戲區)

產品詳情：01Mall

PlayShiFu - Orboot Earth Interactive AR Globe 兒童教育地球儀



Orboot Earth 地球儀帶您的孩子環遊世界，以不同模式探索世界，有效建立地理、環境科學、常識、社會科學和文化敏銳度。運用擴增實境來豐富視覺效果，帶孩子探索 400 多個景點和 1000 多個、共 6 大類世界知識－世上的動物、遺跡、發明、地圖和美食，學習國家公園的食物鏈和生態系統。

此遊戲充滿圖畫故事、音樂、動物知識和語音互動、世界問答測驗、地球謎題和許多挑戰，適合好奇的孩子，激發他們的想像力和求知慾。

【適合年齡】：4至10 歲兒童

【產品包括】地球儀＋護照，附好玩的貼紙的（不含裝置）；盒內有 10 英吋（約 25.4 公分）的地球儀、護照、印章、國旗貼紙和詳細的說明指南（不一定有中文版）

產品詳情：01Mall

PlayShifu - Orboot Dinos Interactive AR Globe AR 地球儀



若小朋友對動物或恐龍有興趣的話，可以參考 PlayShifu Orboot Dinos AR 地球儀遊戲。大人小朋友化身成為探險家，利用AR 地球儀一起考古穿越穿越三疊紀、侏羅紀世界與白堊紀時期發掘50隻逼真恐龍，恐龍更會以 3D 效果出現並配合逼真發音，讓小朋友置身於恐龍時代。

該遊戲能夠以影像、聲音和真實遊戲配件來吸引孩子注意力，同時配備多個感官元素來激發孩子學習動機、建立科學思維、耐心和對細節的洞察力等。

【適合年齡】：4 歲以上兒童

【產品包含】：10 吋（約25.4公分）恐龍地球儀，附貼紙書和說明指南；Orboot Dinos 應用程式完全可從 Apple App Store 或 Google Play Store 下載（應用程式內無須額外購買）

產品詳情：01Mall