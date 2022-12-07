語言發展遲緩｜拆解成因及徵狀 附1至5歲言語理解及表達能力指標

語言發展遲緩，指兒童在指定年齡仍未能達至以下表現，便可能被界定為語言發展遲緩。據衛生署兒童體能智力測試服務資料顯示，一至五歲小朋友有指定年齡的言語表現，若孩子未能達標，可以搵相關機構作初步檢查。



若兒童在指定年齡仍未能達至以下表現，便可能被界定為語言發展遲緩。

一至五歲語言能力表現

一歲至歲半：

1. 可以說出常用詞彙，例如：媽媽

兩歲：

1. 能將詞彙組合，例如：坐車，食餅

兩歲半

1. 以說出更豐富的詞彙和完整的句子，例如：我食餅

2. 開始會發問

三歲

1. 能說出自己的名字、年齡

2. 能簡單說出日常發生的事情

四歲

1. 明白簡單的故事

2. 能較詳細複述已發生的事情

3. 愛不停發問，如「為甚麼」?

五歲

1. 開始明白笑話和懂得猜謎語

2. 問一些較抽象的問題

語言發展遲緩成因

兒童學習語言會受以下的主要因素影響：

1. 與生俱來的語言能力

2. 聽力

3. 專注力

4. 智力

5. 口部肌肉活動能力

除了以上因素外，引致語言發展遲緩的最常見原因是兒童缺乏合適的語言學習環境。

1. 因被過份照顧而減少學習溝通的機會

2. 欠缺模仿說話的對象

3. 對兒童說話時混雜多種語言

多種語言環境對兒童語言發展的影響

1. 在學習語言的初期，兒童身處在多種語言環境下，都需要較長時間學習掌握

2. 但在多聽多講及沒有其他障礙的情況下，兒童大多能逐漸適應

3. 為防止兒童混淆，家長應避免與兒童說話時中英文夾雜

鼓勵家中各人，持續使用同一種語言與兒童說話

1. 父母只用廣東話

2. 外傭只用英語

語言發展遲緩徵狀

年齡：言語理解能力及言語表達能力

一歲

言語理解能力-對說話或環境聲音沒有反應

言語表達能力-沒有牙牙學語般發聲

二歲

言語理解能力



-別人呼喚他的名字時沒有反應

-未能跟從簡單的口頭指示，如「俾媽媽」

言語表達能力 -未能說單字

二歲半

言語理解能力-未能明白簡單的問題，如：「要唔要？」、「有冇？」

言語表達能力-未能將詞語組合，如「坐車」、「食餅」

三歲

言語理解能力-未能明白「邊度？」「邊個？」等問題

言語表達能力-未能用較完整句子作日常溝通，如「我食餅」

四歲

言語理解能力-未能理解複雜的指令

-未明白簡單故事或卡通

言語表達能力-未能簡單複述事情-對答混亂

-用詞組句經常出錯

五歲

言語理解能力

-未能理解較複雜的指令

-未明白較複雜的故事內容

言語表達能力

-未能有條理地複述簡單故事

-用詞組句仍然出錯

若出現語言發展遲緩徵狀，家長可怎樣處理？

1. 留意兒童的體能、智力和聽力發展是否正常

2. 留意兒童的情緒狀況，如出現過份依賴、畏縮或性急的行為，都可能會阻礙他們學習與人溝通

3. 若兒童未能明白說話的內容，家長可多講多說，並輔以手勢解釋

4. 兒童未能模仿說話前，家長可暫時接納他們用手勢表達自己

5. 透過兒童感興趣的活動和遊戲，誘發他們與人溝通的動機

6. 多向兒童描述日常生活的情況

7. 給兒童機會表達所需，並耐心聆聽他們的說話

8. 考慮提早入學，讓兒童在豐富的語言環境裡學習與人溝通

語言發展遲緩求助建議

A. 初步檢查

母嬰健康院/醫院兒科/私家醫生

B. 進一步評估

兒童體能智力測驗中心

C. 治療、訓練及教育

醫療服務：言語治療

社會福利署：早期教育及訓練中心、幼兒中心兼收弱能兒童計劃、特殊幼兒中心

教育局：教統局言語治療部