質疑6歲男童上女廁　母親反罵對方30分鐘　傷害孩子心靈的是誰？

前幾天，人雖然在外邊飄，但心也關注着最近的社會新聞。



期間一則#女子不讓6歲男童上女廁被辱罵#被吵上了熱搜。

有關是次糾紛過程：（按圖了解）

+ 1

事情的來龍去脈想必大家都有所耳聞了，在地鐵女廁內，有位年輕的女士上廁所時，拉開一個沒關的間隔門，發現有個6歲男童在裏面，便對孩子説「這裏是女廁所，你是男孩子，你不能上女廁所」。

沒想到男孩媽媽在其它隔間聽到後，直接暴怒，認為對方把孩子説哭了，傷害了孩子的心靈，堅持讓這位女士道歉。

「道歉，跟孩子道歉，取得他的原諒」，否則今天就「誰也別想走」。

期間年輕女性説道：

「他是男孩，怎麼能進女廁所。」

「他都多大了，6歲了都要上小學了Z難金水

但男孩媽媽全程情緒激動，言語過激，甚至最後，一個電話「咱孩子被説哭了」，男孩爸爸便也出現並企圖進入女廁「幫忙」。

額~

咱就是説，爸爸也在，讓一個「有爸爸陪同」的6歲男孩進入女廁所，確實是不太妥當。不僅僅是侵犯了他人的權利，更是會對自己孩子造成非常深遠的影響。

到底誰該為孩子受傷的心靈負責

其實，拋開女廁所、男童這些敏感詞，我還是蠻心疼站在旁邊一動不動的那個6歲男孩的。不是因為理解他去女廁所，也不是心疼他被陌生人指責。而是心疼，他看見父母情緒失控和最猙獰的一面。

6歲的孩子，其實甚麼都懂了。他有了男女性別之分，也有了強烈的自尊和羞恥感。之所以被陌生人説一句「你是男孩子，不應該上女廁所」就哭，恰恰説明，孩子對來女廁所是感到不好意思的。無論是甚麼原因，跟着媽媽進女廁所，他內心一定也是抗拒且感到羞恥的。他也不想去女廁所，但沒人尊重他的想法。

他的哭多半不是被別人指責的委屈，而是本來就做了一件羞恥的事情，被當眾指出，從而內心羞愧難當，情緒崩潰導致的。

但他的媽媽，絲毫沒在意這些，她只知道，我的孩子被你説哭了，我就要在你身上替他「討回公道」。

甚至不惜在孩子面前暴露自己的歇斯底里、不惜把事情吵得更大，讓本就「不那麼佔理的孩子」成為眾矢之地，讓全網的人都知道，他在6歲的時候，進過女廁所。

這個「污點」可能揹負一輩子他都甩不掉～

這樣的「公道」，討的意義何在呢？視頻裏媽媽不斷尖聲斥責：你傷害我孩子了，你傷害他心靈了。孩子心靈受傷害了，這句話我無比贊同。但是，到底是哪方的傷害更大呢？這更大的傷害，歸根結底又是誰造成的呢？

相關文章：一怒便喊「我數3聲、哭甚麼哭」？20句說話對孩子傷害比你想的深

+ 23

父母永遠是孩子的第一影響人

孩子一路成長，會遇到形形色色的人。有人喜歡他、有人理解他，也有人不願包容他，甚至挑剔諷刺他。那麼作為父母，我們的角色是甚麼呢？是每一次都衝在前面，去跟人battle，讓他們來包容接納我們的孩子嗎？

一定不是。

而是讓孩子有底線、有擔當，更有正確解決問題的能力。孩子受委屈，第一時間照顧孩子情緒，然後有理有據地進行處理。孩子犯錯了，也不逃避，和孩子一起承擔責任。

曾經看過一個新聞，汽車維修店的周先生，早晨發現店門口的幾輛車和周圍地面、牆體都被塗上了厚厚的，裝修用的那種白色膩子粉，氣憤之後報了警。

警察調取監控發現是幾個熊孩子所為，正尋找之際，有位肖女士帶着自家孩子來「自首」，向警察和周先生誠懇道歉並表示願意承擔相應的賠償。但孩子卻表示自己並沒有塗車，後來民警仔細查看監控，發現他只參與了塗水地面並沒有塗車。於是，批評幾句便讓其離開。離開前，肖女士再次致歉並表示如果需要可以隨時帶孩子來處理。

都説父母是原件，孩子是複印件。

孩子心智發育未全，有時候有些行為沒有很好的判斷，父母作為第一責任人，有很大責任幫助孩子建立正確的道德觀和價值觀的。更何況，在孩子的眼裏，父母的處事態度和方法就是孩子的底線。父母不逃避責任，孩子長大後也一定會有擔當。

如果父母一味護短，或者本身就是無理也要攪三分，那隻會混淆孩子對錯的標準、解決問題的方式。最終害的，也只是自己的孩子。

到底能不能帶6歲的男孩進女廁所？看似很簡單的一道題，卻很難給一個標準。

我們無法用年齡、身高等來準確劃定這件事的標準。哪怕孩子可以在幼兒園獨自如廁，現實也是另一回事。因為幼兒園的廁所會根據小朋友的身高特別定製，而公共廁所的尺寸實際會大很多。

以我三歲的兒子DD為例，小便的話，男廁的小便池太高，馬桶也太高；大便的話，馬桶太大，小朋友坐上去不安全，蹲便也一樣。而且像商場、車站、地鐵等環境的公廁，和學校、家裏的安全且熟悉的環境相比，肯定不一樣。廁所裏誰也不知道會遇到甚麼人，發生甚麼事。前兩年還有個新聞，成年男子在廁所猥瑣男童，如果發生這種危險，誰也接受不了。

更何況，有些大公廁人流量大，一不小心就有走失風險。

就我們這次去景區，有次上廁所，我還虛驚一場。我的女兒CC箭一樣衝在前，我進去才發現，那廁所特別大足足有8排，人烏央烏央的，我瞬間就看不見她人影了。我一下就慌了，貓着腰在腿縫裏大聲喊，她個子小，我站着更不可能看見，結果喊到最後一排還是沒人應。我立馬就腿軟了，被壞人帶走怎麼辦？那麼人擠人，我找都沒法兒找。趕緊給C爸打電話，才知道，她早上完廁所跑出去跟他們匯合了，虛驚一場。

這種驚嚇，非為人母不能懂。

所以，很多時候，爸爸不在身邊的媽媽們帶低齡兒子去女廁，從來不是一個最優解，但在多數情況下，卻是唯一解。但是，我們肯定不該因為自己有需求，就指責旁人的不包容。畢竟，想得到應有的公共文明和尊重，是每個人都可以爭取的社會權益。相關文章：「3句話」千萬別說！日本媽媽分享養育秘訣 教出子女都是高材生

+ 6

獨自帶男孩的媽媽們，又該如何呢？

因為DD馬上也要長大，我會想，如果C爸沒跟着一起出門的時候，我該怎麼辦？

1. 超過5歲，儘量培養孩子自己上廁所的能力。



在商場、超市等廁所結構和人員不復雜的情況下，儘量讓孩子自己上男廁所。擔心的話，期間可以一直跟孩子説話：進去了嘛？可以自己脱褲子嗎？要出來了嗎？讓自己放心、讓孩子安心、讓壞人戒心。

2. 如果5歲後，不得已需要帶進女廁所，我會做這四件事：



1、提前給孩子心理建設，或者説，心裏保護。

跟孩子講：「按道理説，男孩是應該去男廁所，女孩應該去女廁所的。但是因為這兒人多，環境複雜，媽媽不放心讓你一個人進去，所以帶着你一起。咱們儘量不影響別人，進到廁所後，要把門關好，也不要去打開別的門看看其他人做甚麼。」

既讓孩子明白需要尊重他人隱私，也解釋好「迫不得已」的原因，降低孩子的羞恥感。

那麼一旦真的遇到指責，孩子會明白，原因在於情勢所迫、而非自己故意。

當被人指責「你是男孩，你怎麼進女廁所！你都6歲的，你怎麼進女廁所」的時候，孩子的第一反應就會是「感覺抱歉」因為人多不安全、我人又小，而不是「感覺羞恥」因為我是一個隨意進女廁所的壞男孩。

2. 進隔間前，可以捂住孩子的眼睛

這樣可能會讓孩子和在女廁裏的女性，都感覺稍微自在點。

3. 如果現場有人反感或者提出質疑，大事化小、表達下歉意

不能我沒選擇我有理，別人都天經地義該理解，我們確實給他人造成了困擾，哪怕是無奈，這也不是要求別人一定要理解的理由。

説句「不好意思，擔待一下，我們也給孩子擋一擋。」

拋開惡意揣測孩子之人，大部分人都不會跟孩子一般見識，對孩子還是包容的。父母若能大事化小，孩子便也不會覺得這是件大事。就像是不小心撞到人，也需要説對不起一樣嘛！‍

4. 如果孩子明確地向家長提出來，真的不想跟你去異性廁所，那麼一定要考慮並尊重孩子的意見。

根據實際情況，權衡其他的方法，比如説可以獨立上廁所的孩子讓男性工作人員照看下去男廁等等。

最最最後，就希望我們的社會可以越來越文明，能大力普及公共場合親子廁所的建立，讓更多人不再被男孩子上女廁所這樣的問題所煩惱吧。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫師；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者；

公益普及嬰幼兒養育、疾病、心理知識。



【延伸閱讀，更多教育子女建議】

你也是這樣？網民列典型亞洲父母4大特徵 家長睇到有共鳴又心虛

+ 11

‍‍

【本文獲「CC爸媽」授權轉載，微信公眾號：cc-bama】