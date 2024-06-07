讓女兒知道自己價值！為防範長大後被MeToo　媽媽不要她照顧弟弟

#MeToo運動仍在持續，每當有醜聞爆出，眾人憤慨、討論的同時，還有甚麼更好的辦法可以改進這現象呢？



尤其身為父母，除了希望孩子健康無虞，我們更希望他們不受欺負、不上當受騙。

在MeToo之前可以做的事

難的是，當面對權威者，說着令人無從拒絕/赤裸裸威脅的話語、又或是卑鄙無恥/壓得你不得不妥協的手段，該怎麼辦......

與其發生了之後才痛苦，有沒有甚麼是在MeToo之前，我們可以做的事呢？

台灣三寶媽丁寧於Facebook專頁分享，有一天節目來蕊稿（綵排），企劃問她女兒會照顧弟弟們嗎？丁寧「否定」的回答令蕊稿人非常驚訝：「為甚麼？！」

丁寧解釋：

因為我不會教她要幫忙照顧弟弟，我覺得這是父母的責任，如果我請她幫忙她願意，我很感謝，不過大部分我都是跟哥哥說要多幫姐姐，因為姐姐是女生，男生要多照顧女生。

延伸閱讀：鹹濕校長被爆撫摸舌吻小學生 奉行後宮制每年換「女友」全台震怒

+ 11

讓孩子知道自己的價值

丁寧有很多朋友都是長女，覺得她們好辛苦，以前老師也非常喜歡把事情交待她們，結婚之後要忙夫家也要忙婆家。

「我常在想說如果我們把一個女兒教她要聽從、要付出才是她的價值，請問當她遇到一個權勢的侵犯，她能夠保護自己嗎？還是他覺得就應該要乖乖聽話，服從才對？」

孩子價值是我們教育她的，知道自己是有價值不能被隨便侵犯，就是對自己的第一道防線。

這也是丁寧身為媽媽、女性，想告訴所有女孩們的事：「做好metoo之前的防線，就會減少metoo的機率！」

創造保護自己的能量

第一道防線如上，那第二道呢？是「能量」。

丁寧之前上「女性性能量課程」的時候，有一位從香港來的學員，她說自己每一次搭地鐵都會被摸，而且她總是能夠感覺到是誰，或者是那個人正要出手了，可她就是嚇到僵在那邊，發不出聲音動也動不了，每次都被別人得手，她飛過來上課就是想改變這個不斷輪迴的生命狀態。

會侵犯你的人總是很敏銳的在搜尋誰比較脆弱，就像動物會尋找比他弱小的下手，會做這件事情的人基本上內在都是膽小的，他不會想要找麻煩的，他也絕對不會挑一個能量比他強的人。

那次老師說了一個故事。

她有一位外國老師，有一天到加拿大去上課，晚上租了車，租車公司跟她說有一個區域盡量不要去，那邊比較亂。

那個老師開着開着不小心就進入了這個區域，她慢慢發現後面有一部車一直跟着她，車上看起來好像有兩個男人，車子越開跟她越近，她當然很緊張。

她想了想，把車停下來，打開車門下車，那部車的人也停下，下來兩個男人，她快步走向他們非常大聲的說：「不好意思！請問有甚麼事嗎！」

那兩個男人好像被嚇到一樣，頻頻說：「沒事、沒事。」然後就把車開走了。

這是一個能量的對抗，我強你就弱，我弱了你自然大起來。

可喜的是女性身上都有陽性以及陰性的力量，我們只需要善用調配這兩種力量！

相關文章：性教育｜兒子偷看同學如廁 非因好色 而是媽媽在家常「這樣做」

+ 22

自身強大了才能幫助別人

丁寧建議女性們，平時多接觸運動、戶外、表達看法、嘗試各種有趣的學習儲存陽性的能量，陰性的滋養有瑜伽、欣賞音樂、電影、多上課、傾聽都是。

該保護自己、該劃下界線的時候就要硬的像101，對先生、對伴侶對小狗小孩該柔軟的時候就要軟的像蛋黃哥，女性好玩的地方就在於，我們總是不斷地在調節我們的能量，進進退退，高高低低，並且在其中找到灰色地帶，安然自在。

當我們創造出一個保護自己的氣場，就會壓弱那些想要欺負人的人的能量，當他越不能得手，就越不敢出手。

我們一個接一個壯大起來，就會形成一個保護罩，我們強大了，他們自然囂張不起來。

我們保護的不只自己，還有下一個女性，一個人的強大，代表後面會有千千萬萬個人跟着起來。

不要怕，不要用恐懼生活，恐懼會削弱妳的生命能量，讓妳越來越虛弱；確定自己的價值，養好自己的能量，用能量來保護你自己，走到哪，都不用怕。

不怕。

這兩道防線，是MeToo之前可以做的事！第一道父母要先幫孩子們建立好觀念，讓她/他們懂得如何保護自己；第二道，正能量得靠自己去累積。無論女孩男孩，希望大家都能強大起來、保護自己與身邊的人。

【延伸閱讀，更多教育子女建議】

沒錢沒資格做父母？富養、窮養孩子各有好壞 5大原則助取平衡

+ 7

教養｜別羨慕人家懂教小孩！台星分享6大守則 房只擺睡床有原因

+ 18

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：丁寧不教女兒要照顧弟弟，而是男生要多幫女生：「如果我們從小教她要聽從、要付出才有價值，遇到權勢者如何能自保？」】