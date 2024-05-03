立夏易食欲不振 飲食宜清淡避辛辣及油膩 附8款立夏湯茶食譜

立夏是一年二十四節氣中的第七個節氣，為每年陽曆的5月5日或5月6日，宣告夏天的來臨，也是夏季的第一個節氣。「夏」是「大」的意思，每年到了此時，春天播種的植物都已經長大，所以叫「立夏」。隨著立夏的到來，氣溫顯著升高，炎暑將臨，雷雨增多，萬物開始旺盛，是農作物旺盛生長的重要氣節。2024年立夏的日子是5月5日。

本文作者：博愛醫院闕冬玲中醫師



立夏氣候特點

立夏開始，晝長夜短，氣溫開始升高，但早晚仍比較涼，日夜溫差仍較大。香港平均氣溫約24度以上。

立夏養生妙法

中醫認為「天人相應」，即是人與自然界是一個統一的整體，自然界氣候、節氣的變化都會影響人體的健康，所以我們也應該順應節氣的更替，進行保健和養生。

立夏起居養生

中醫認為，四季中夏季屬火，火氣通於心，故夏季與心氣相通，而立夏之後，天氣開始炎熱，高溫容易引起情緒焦躁、心神不寧，導致心火過旺，引發各種疾病，特別是老年人或體弱之人，易受外在氣候及情緒起伏因素影響，因此立夏後適宜養心，應重視「夏天的精神調養」，靜養身心，保持內心安靜、安閒自樂，不可有過激的情緒，以降心火。另外，立夏時節後亦應避免過度運動以減少大量出汗。因為汗為心之液，排汗過多，除了傷陰之外，亦會耗損陽氣。

俗語說：「春困秋乏夏打盹」，立夏之後，由於晝長夜短，人體的消耗也隨之加大，白天容易會出現嗜睡成癮、食欲不振的情況，人們應更注重休息和睡眠。午時心經當令，宜適當午休以養心。午睡一般以半小時為宜，即使沒時間睡覺或睡不著，閉目養神對身體也有益處。

少吃辛辣及油膩食物 宜適量吃酸味食物生津解渴

立夏過後，常因氣候燥熱而出現食欲不振，飲食上應以清淡、易消化的食物為主，少用辛辣調料或少吃油膩的食物。另外，天氣漸熱，人體出汗多漸多，容易流失津液(水份)，可適當進食酸味食物，如櫻桃、番茄、檸檬、草莓、山楂之類，酸性收斂，既可預防流汗過多而耗氣傷陰，又能生津解渴，健胃消食。

此外，立夏時期，降雨量漸多，亦需注意暑濕脾虛，可適當選擇一些清熱祛暑、養胃清腸的食物，例如可按需要進食山藥粥、薏米粥等。

另一方面，夏日炎炎，心火漸旺，人們容易覺得煩躁上火，不少人會選擇進食寒涼生冷食物或吹冷氣來降溫。但是，此時自然界陽氣升發，我們應順時護養體內陽氣，如果進食過多的生冷食物或貪涼過度，除了會助濕生痰，損傷腸胃，導致腸胃不適等問題外，亦會傷害人體陽氣。

立夏食譜：粟米鬚茯苓瘦肉湯

材料：粟米(連同粟米鬚)、茯苓、瘦肉、芡實、紅蘿蔔、蓮子(去心)、蜜棗

功效：清熱消暑、健脾祛濕、養心安神。

做法：

1. 將材料洗淨，紅蘿蔔洗淨切小塊備用，茯苓、芡實、蓮子(去心)浸泡

2. 瘦肉凍水落煲，汆水備用

3. 將所有材料放入煲內，加入適量純淨水，大火滾沸後轉小火煲45分鐘

4. 放入適量食鹽調味即可飲用

註：各人體質不同，上述食療建議食用前諮詢註冊中醫師

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