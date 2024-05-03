立夏24節氣 | 天氣濕熱易上火 飲食宜避生冷防寒邪 附3款養生湯水

立夏是春天的告別式，是夏天的開始。 立夏後溫度明顯升高，炎熱即將來臨，雷雨會明顯增多，各種花草盛開，農作物亦會進入旺盛的生長期。

（本文作者：陳志勇註冊中醫師）



此時人體除了濕氣重外，陽熱亦會偏盛，容易上火，因此養生要注重祛濕氣和防止熱邪入侵。 起居上還要注意溫度多變致使衣物不足的情況，尤其是體質虛弱的女性、患有風濕病的老人。

忌飲食生冷致寒邪侵人體

立夏時節可見大自然的陽氣漸長，此時切忌損傷陽氣注意保育，避免因氣溫升高而過食生冷，貪風取涼，使寒邪侵人體，而令陽氣受損。夏季亦是養陽的最佳時節。在一年中陽氣最盛的三伏天做天灸，可顯著地令機體陽氣提升，培陽壯氣。

夏季的日照時間會越發增多，人體受太陽光的影響下變得晚睡起早，睡眠時間便會減少而影響日間的精神狀態。因此應確保有充足的睡眠時間促進體力回復。亦應注意臥室通風但不應當風而睡，避免著涼。此外立夏後早晚仍比較涼爽，晝夜溫差較大，應注意隨時增減衣服。

宜多吃冬瓜薏仁生津清熱

夏天比較炎熱，濕熱氣候也比較重，所以飲食原則以清淡為主，不宜油膩。立夏後氣溫明顯升高，身體出汗過多容易耗損人體心陰心氣，導致耗氣傷津，出現身體倦怠、乏力、少氣懶言、口乾咽燥等症狀。 此時可進食一些清補滋陰、生津清熱的食材，例如冬瓜、鮮百合、綠豆、佛手瓜、薏仁、紅豆、玉竹等。

中醫推介三款立夏養生湯水：

1. 百合薏仁綠豆湯

材料：百合30克、薏仁40克、綠豆40克

功效：潤肺清心、除煩生津

2. 甘草酸梅湯

材質：甘草10克、烏梅20克

功效：益氣養陰、生津斂汗

3. 三豆薏米粥

材料：紅豆50克、黑豆50克、薏仁40g，白扁豆50克、大米50克

功效：健脾利水、養血化濕

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註冊中醫師陳志勇

《文章獲註冊中醫師陳志勇授權轉載》