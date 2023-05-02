立夏24節氣│夏季宜養心、清暑降火 附4個養心穴位及7個立夏食療

立夏是農曆二十四節氣中第七個節氣，亦是夏季第一個節氣，標誌著炎炎夏日即將來臨。立夏的「夏」為「大」，意味著春天的農作物將在這段時間茂盛生長。立夏晝長夜短，溫度明顯攀升。立夏天氣炎熱，蒸發海面水分，天地之濕氣交蒸，令人容易患上濕熱類疾病，因此好好安排作息時間、關注飲食習慣尤其重要。

資料授權： 主冊中醫劉映彤



夏季飲食宜忌 宜養心、靜養、清暑降火

所謂「立夏伊始，養心食新」。夏季屬火，火氣通於心，心火上炎，容易心浮氣躁、口乾舌燥，因此飲食宜清淡，多吃當造瓜菜降火清心，切忌辛辣油膩、峻補，免得火上加油；但亦無須過服苦寒之品清暑降火，以免暑熱未清，脾胃先傷，例如涼茶、龜苓膏、苦瓜等，都不宜進食過多。

食療方面，宜多吃酸、健脾和胃、養心安神的食物。中醫認為，酸味收斂，可防止汗出過多耗氣傷陰，同時能解渴生津，例如檸檬水、山楂、五味子、番茄等；健脾方面則可多吃蓮藕、木瓜、淮山等；養心安神方面可多吃蓮子、豬心、酸棗仁等。

建議這兩段時間做運動 幫助身體排汗

中醫講求天人合一，立夏後應順應自然調整作息。午時心經當令，子午覺能達到養心的作用。由於晝長夜短，應晚睡早起，晚上11時前睡覺則可。運動方面，宜在清晨、黃昏，天氣略為清涼的時候，進行微微汗出的戶外運動，例如：太極、八段錦等，讓毛孔張開，濁氣隨汗液排出體外，運動後補充足夠水分，避免中暑。不應過度逃避陽光，而經常躲於空調房間內休息。

4個立夏養心穴位：清瀉心火，寧心安神



(一) 神門穴

定位：位於前臂掌側，尾指下方腕橫紋處。

作用：清心熱，安心神。

(二) 內關穴

定位：位於前臂掌側，腕橫紋上 2 寸，3橫指

作用：寧心安神，和胃，幫助睡眠。

(三) 少府穴

定位：位於手心內，無名指和尾指掌骨之間，握拳尾指尖觸及處

作用：清心安神

每天睡前可輕輕揉按以上穴位3-5分鐘，至穴位有酸脹感為度，達到安睡的作用。

(四) 小兒清心經，每天1-2分鐘

小兒生長發育速度快，陽氣旺盛，故容易出現哭鬧、煩躁、輾轉反側難以入睡等情況。家長能自行通過小兒推拿手法為小兒清心經，令小孩平靜下來。家長只需要於小孩子的中指指腹由指跟部到指尖直推200下，就能達到清心火、寧心神的作用。

小兒推拿適合6歲以下兒童進行，3歲以下兒童推拿效果最佳。注意家長進行手法時宜輕快柔和。水痘、瘡瘍、傳染病、皮膚破損、癌症者不適合進行以上治療。

立夏湯水推介：老黃瓜蓮子薏米豬心湯



功效：老黃瓜清熱消暑，降火利水。蓮子養心健脾。生熟薏米兼具清熱清熱祛濕和健脾止瀉的作用。赤小豆能利水除濕。豬心性平，有補虛、安神、養心補血的作用。此湯水能清熱養心，性質溫和，適合一家人飲用。

材料（2-3人份）

老黃瓜 1條 蓮子40g 生熟薏米40g 赤小豆 40g 豬心 1個 蜜棗2顆 鹽適量

做法：

1. 先把豬心切件，放入滾水，加入薑、蔥、米酒去腥，煮至水滾，把豬心撈起，然後用凍水把表面的雜質沖走。

2. 把剩下的材料清洗乾淨，然後把老黃瓜切成小塊。

3. 把材料倒入煲內加入2升清水。

4. 湯滾後改成文火煲1小時，最後加入鹽調味即可。

立夏茶飲推介：養心生津茶



功效：益氣養陰，清熱生津

材料：花旗蔘5g、麥冬10g、五味子5g

做法：把材料清洗乾淨，加入熱水500ml，焗服10分鐘即可。

如有任何疑問，請查詢註冊中醫師意見。

相關閱讀：【立夏】小朋友出汗多易疲倦 夏天素湯清心消暑

相關閱讀：立夏廿四節氣｜中醫推介健脾消暑食材 按壓小朋友穴位不宜咁做

點圖即看食材之養生療效:

+ 11

點圖即看「立夏」生活注意宜忌：

+ 6

相關閱讀：立夏24節氣│兒童忌喝冰凍飲品降溫 中醫推介3款消暑不傷脾胃飲品

按圖即睇立夏宜飲喝飲品: