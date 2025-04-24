兒童身高｜年齡輕輕竟患輸尿管結石？讓孩子吃鈣片應選「這2款」

父母總希望孩子頭好壯壯、「高」人一等，但就有醫生分享，有家長為了讓孩子成長，給他長期食用鈣片，但沒想到大量鈣質沒有辦法被轉換吸收，堆積在身體裏造成輸尿管結石；主要是如要補鈣，其實還得同步搭配維他命D3、維他命K2、鎂等營養成分，才能真正有效的被人體轉換利用。



提起身高焦慮，多數家長都心有戚戚焉，據台灣「國民營養健康調查」，近100%兒童與青少年鈣攝取不足，台灣衛福部針對成長發育階段的孩童，建議每日攝取800～1200 mg的鈣，每毫升乳品約含1mg的鈣質，換句話說，若僅靠乳品攝取鈣質，每日要喝1公升才夠，台灣營養師林俐岑表示，日常飲食搭配營養品，較能有效率地獲取足量鈣質。

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台灣輔仁大學附設醫院兒童急診科主任王聖儒表示，市面上補鈣保健品多元，可以先從成分觀察，常見的鈣有海藻鈣、檸檬酸鈣及碳酸鈣，其中碳酸鈣吸收率較低，容易產生脹氣便秘、噁心反胃等副作用，優先選擇好吸收且無副作用的海藻鈣、檸檬酸鈣產品。

此外，最好能含有幫助鈣質吸收的營養成分，像是維他命D3能提升鈣質在腸道的吸收，讓鈣質進入血液，維他命K2則能發揮引導作用，協助鈣質從血液進入骨骼，減低鈣質在血管沉積，造成血管鈣化或硬化的機率。

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