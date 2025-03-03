9歲女童患O型腿！「這歲數前」矯正仍來得及　不處理腳骨隨時變形

1名9歲女童Lucy因站直時雙膝間距過大，被母親帶至臺大醫院新竹臺大分院求診，經骨科部蔡凱仁醫生診斷為「O型腿」（膝關節內翻）。與家屬討論後，醫生建議進行「微創生長板導引手術」，術後追蹤1年，Lucy的腿型恢復筆直，不僅家長放心，Lucy也重拾自信。



8歲以前腿型不用過份擔心 12歲以前矯正都來得及

蔡凱仁醫生指出，正常腿型是髖關節到踝關節之間經由膝關節中心連成一線；兒童站立時，若膝關節偏內翻，即為「O型腿」；膝關節偏外側翻，則是俗稱的「X型腿」。兒童成長過程中，腿型的變化如同「鐘擺效應」，是正常的生理成長過程。

新生兒剛出生的腿部外觀常見「O型腿」；1歲半至2歲回到接近筆直；3到4歲左右反而呈現醫學上稱之的「膝關節外翻」，即「X型腿」；6到8歲左右之後，外翻角度逐漸減少且接近成年時腿型。

蔡凱仁醫生解釋：「兒童接近8歲時腿型大致定型！」，輕微的「O型腿」或「X型腿」通常不需要治療。但如果變形明顯且伴隨骨關節病變、生長板異常、代謝疾病等病態性病因，就需要進一步處理，特別是在12歲前，由於生長板尚未閉合、矯正效果最佳。

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矯正不只是美觀問題 同時改善軟骨磨損

針對矯正的部分，蔡凱仁醫生也提出解方，他表示可採用「生長板導引手術」，這種微創手術，將金屬鋼板與螺釘植入單側生長板來抑制骨骼生長，進行矯正。術後可正常活動，持續追蹤數個月，確認兩側不對稱骨頭已完成矯正，需再開刀將植入物移除。

最後，蔡凱仁醫生向父母呼籲矯正的重要性，除了在於能改善腿型的外觀更為筆直外，還能降低腳骨變形，造成膝關節因受力不均，導致的疼痛、步態異常、韌帶鬆弛、長期關節軟骨磨損等問題。

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