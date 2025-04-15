兒童身高｜春季就是成長黃金期！選購補充品要避開「這些添加物」

世界衛生組織研究指出，兒童在每年3至5月的身高增長速度，是秋冬季節的2至2.5倍，其中5月平均可增加高達7.3毫米（0.73厘米）。南京市兒童醫院藥學部專家指出，這不僅與春季日照時間延長、維他命D合成增加有關，也與孩子戶外活動變多、骨骼受到刺激發育有密切關聯。



根據《新華網》報道，不少家長為了讓孩子的「身高」贏在起跑線，紛紛購買市售的營養補充品，卻也陷入「補得多就是好」、「貴的一定有效」等迷思。事實上，專家表示，只要孩子三餐營養均衡，大部分營養素皆能從日常飲食中攝取，並不需要額外補充。

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然而，在現實生活中，偏食與挑食的情況普遍存在。調查指出，3至12歲兒童中，高達一半以上有偏食行為；僅一成孩子每天攝取超過12種食材，且奶製品攝取量遠低於標準。因此，當飲食攝取不足，確實需要考慮使用營養品來做輔助。

家長可以觀察孩子是否有偏食、長得慢、經常感到疲倦等情形。若發現孩子活力下降、胃口差、睡眠品質差，或與同齡人相比明顯矮小、體能較差，建議優先至醫療院所做完整檢查，再根據專業醫師建議補充營養品。

若要選購兒童營養補充品，應特別注意產品的「安全性與有效性」。醫生提醒，選擇有科學研究支持、經過臨床測試、成分標示清楚的產品最為理想。

此外，產品標籤應列明「營養成分、含量、第三方認證標章」，並避免購買含有人工色素、香料或甜味劑的產品。部分補充品雖標榜「孩子愛吃」，卻可能添加過多糖分與添加劑，長期食用恐影響健康發育。

專家也特別強調，春季雖是「長高黃金期」，但靠營養補充品「吃高」只是輔助，最重要的仍是均衡飲食、規律運動及充足睡眠。家長可以和孩子一起規劃每周健康菜單，確保每日皆有攝取蔬菜、水果、全穀物與蛋白質，並鼓勵孩子多在戶外活動、保持情緒穩定，才是為骨骼成長創造最佳條件。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】