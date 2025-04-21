8歲女童「性早熟」內褲現血漬！飲食習慣錯得交關竟把麵包當正餐

曾有一名8歲女童，由父母帶到診所就診，主因是家長發現孩子的內褲有血跡，一檢查才發現女童BMI高達22.2，還出現脖子後方暗沉、乳房發育等性早熟症狀，家長以為她只是「肉肉的」；問診後才得知女童的從小就愛吃高糖、高油、高精緻澱粉食物，喝調味乳、吃麵包當正餐，體內脂肪過多，會使瘦素濃度升高，促使兒童提早進入青春期。



台灣初日診所小兒內分泌暨減重專科醫生王律婷提醒，許多人誤以為「小時候胖不是胖，長大會抽高」，但根據世界肥胖聯盟官方期刊《肥胖評論》研究顯示，兒童或青少年時期肥胖的孩子，成年後持續肥胖的機率高達五倍！此外，肥胖還可能導致青春期提前，進而影響身高發育，甚至增加糖尿病等慢性病風險。

王律婷說，這名女童飲食習慣上，從小就偏愛高糖、高油、高精緻澱粉食物，如早餐多以多士、饅頭配調味乳；放學後則愛吃雞蛋糕、麵包或餅乾當點心且正餐幾乎不吃青菜。長期攝取過多熱量、缺乏膳食纖維，導致她的體重遠超出生長曲線。

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根據一篇刊登在《BMCpediatrics》期刊上的研究，超重或肥胖兒童發展中樞性性早熟（CPP）的風險約為正常體重兒童的兩倍，過量的瘦素也可能加速生長板的密合，影響身高。另外，孩子在青春期胰島素阻抗會升高，同時間合併肥胖問題，更容易影響血糖與脂肪代謝。這也意味着肥胖孩子可能提早長高，但由於生長板提前閉合，導致最終成年身高受到影響，同時也身處於糖尿病的風險之中。

王律婷提醒，預防兒童肥胖應從飲食、運動、睡眠三方面着手：

1. 吃對不吃多

選擇高營養、低糖飲食，適量補充維他命D、鋅、鈣、魚油與葉酸，尤其早餐至關重要，可降低胰島素阻抗並提升學習表現。

2. 建立運動習慣

每週至少運動三次，每次一小時以上。可選擇跑步、腳踏車等有氧運動，或透過跳繩、足球等鍛鍊肌力。

3. 10點前就寢

充足睡眠不僅有助於記憶與學習，也影響生長發育。學齡兒童與青少年應確保每晚10點至早上7點的睡眠時間，以降低肥胖風險。

王律婷強調，孩子的成長發育與全家的生活習慣息息相關，家長若能共同參與健康生活，孩子的改變效果會更顯着。

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