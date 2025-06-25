幼兒教育｜豐富中英詞彙有助提升語言及思考能力 附免費教材下載

幼兒工作紙｜免費教材下載｜小朋友到底幾歲才應開始學中、英文詞彙？其實盡早接觸不同詞彙，能有助他們理解語言、加強表達能力。學習詞語不一定要死記硬背，家長可以先從日常生活入手，逐漸增加孩子的詞彙量。以下會分享免費的中英詞彙教材和教學提示，家長可多與孩子邊玩邊練習。



幼兒學習中、英文詞彙好處

1. 建立語言理解與表達基礎

教育局在《幼稚園教育課程指引》中指出：「透過豐富的語言環境，幼兒能夠累積詞彙，提升語言理解和表達能力，為日後的學習打下良好基礎。」

當孩子能準確地說出日常常用的詞語，如「蘋果」、「狗狗」、「紅色」等，他們就能更容易理解他人的說話，也能更清楚地表達自己的需求和想法。

2. 促進認知發展

學習詞彙同時能夠促進認知發展，因為他們要理解一個概念，首先就是要掌握這個概念的詞語，例如「大小」、「內外」、「快慢」等。因此學習詞彙其實是在同步建立他們的分類、比較和抽象思維能力。

3. 提早適應兩文三語語境

香港著重兩文三語，孩子從小就接觸中文和英文。如果他們能盡早接觸不同詞彙，有助提早習慣雙語的語境，上學時也會更有信心，更容易掌握語文知識。

中文詞彙由名詞、量詞、形容詞學起

幼兒在學語言時，最早掌握的就是名詞，名詞能幫助孩子認識世界，加強表達能力；量詞能幫助建立數學概念，每個量詞配對的對象不同，孩子學懂後能理解語言的邏輯和分類；學會不同的形容詞能幫助他們表達情緒，加強感官認知能力，當孩子開始使用形容詞，就代表他們開始觀察身邊的事物、觀察世界。

英文詞彙由視覺詞學起

視覺詞是在閱讀中非常常見，但無法單純通過英文拼音規則來讀出的生字，佔了兒童英文教材總字數的75%。如果小朋友能認讀視覺詞，同時掌握英文拼音技巧的話，就可以提升閱讀能力，可以自行閱讀英文故事書。

家長教學提示

家長平時可以多從日常生活入手，多向孩子說出身邊物件的名稱，或多問問題，引導他們說出身邊物品的名稱，例如吃水果時說「這是apple／蘋果」；穿衣服時問「你揀咗咩顏色呀？」，日積月累地增加他們的詞彙量。

小朋友可以透過不同類別的海報，認識各種事物的中、英文名稱，例如動物海報，家長可以結合日常生活來加深記憶，問子女有沒有見過該動物。平時也可以用玩遊戲的形式，考考小朋友知不知道動物的英文名稱。

另外，可以多透過工作紙、圖卡、記憶卡等教材邊玩邊學，讓孩子用不同形式學習詞彙，加深對詞語的理解和記憶。