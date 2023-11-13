因應孩子興趣配合STEM遊戲 助批判性思考/學習詞彙/問題解決能力

STEM是現時教育一大重要發展，很多學科也融入STEM元素助學生將知識融會貫通，並將所學的帶到日常生活中並實踐出來。STEM是科學(Science)，技術(Technology)，工程(Engineering)和數學(Mathematics)的首字母縮寫略詞，至在訓練了學童解決問題能力、創新、運用跨學科知識和技能等能力。



因應孩子興趣配合STEM遊戲 更有效激發學習動機

很多家長也會購買STEM元素的遊戲，希望讓小朋友更快接觸這玩意，同時能夠配合初小課程。不過，家長要注意遊戲必須配合孩子興趣而開始，若孩子喜愛音樂，也可以找與音樂有關的STEM遊戲，讓他們享受音樂同時也能學習STEM基本功。

現時STEM遊戲類別甚多，有的是音樂、棋藝、語文方向，而模式大多都是探索型、互動式、關卡型的。不過，遊戲目的都是訓練手眼協調、邏輯推理、解難能力以及創造力等，使學童玩遊戲同時漸漸培養各方面的能力。

PlayShiFu - Tacto Coding 兒童視覺編碼遊戲



此遊戲幫助孩子建立Coding基本功，以輕鬆遊戲玩法和序列思考代碼，配合 VISUAL 元素互動，讓整過編碼過程變得有趣輕鬆。從遊戲中，小朋友可以學懂編碼基本概念，例如輸入輸出、循環、排序、分解和分支等，並備有 3 種不同的遊戲和 200 多種挑戰，由淺入深，慢慢將孩子​Coding能力提升。

【適合年齡】4至10 歲

【產品包含】2 個框架和 5 個公仔 (繪製、旋轉、滑動和 2 個功能公仔)；將2個框架固定在平板電腦側面，然後將公仔放入插槽中，挑選一個遊戲並開始您的編碼旅程 - 與 Mr. Buffy 分享快樂或與 Moka-Ika 一起進行尋寶！

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Playshifu - Plugo Count 理科教學玩具數學遊戲



PLUGO COUNT 是 AR 驅動的 STEM 遊戲套件，可讓小朋友投入故事型挑戰，遊戲中需要結合數字和算術運算子 (數學操縱) 來解決，觀看影片以捕捉到動作。

PLUGO 應用程式有 5 個免費的 STEM 遊戲，可供 Count 使用 250 多個漸進級別，選擇您孩子的等級以調整遊戲的難度，孩子們可學習於各種基於故事的數學活動，解決單詞問題、數學難題、定時試驗和算術問題。

Spark STEM 技能 - Plugo Count 觸發兒童聽覺、視覺和觸覺感官,並刺激他們的理解能力、批判性思維、邏輯推理和數學智力，孩子們練習計數、序列和模式、位置值、比較、加法、減法、乘法和除法

【適用年齡】4至10 歲

【產品包括】Plugo Count 隨附 1 個計數尖峰、4 個算術運算子 (+ - x/) 和 2 組數字 0-9

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PlayShiFu - Plugo Link 磁性積木 STEM 拼圖 遊戲組



這是以AR 驅動的 STEM 遊戲套件，有效激發孩子 STEM 技能。Plugo Link 旨在刺激 STEM 課程的基本元素，例如兒童創造力、批判性思考、推理能力和空間智慧。

【適合年齡】4 至 10 歲的兒童

【產品包括】包括 Plugo Gamepad - 可折疊(布料,10% Pu )，嵌入式磁鐵，用於連接插頭套件；Plugo Link 隨附可折疊遊戲手柄和 15 個六角形積木，六邊形和遊戲手把使用嵌入式磁鐵連接；PLUGO 應用程式 - 下載免費的 Plugo 應用程式，並玩 5 種以上進步等級的遊戲。

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Playshifu - Plugo Letters 互動詞彙遊戲



PLUGO LETTERS 是一款由 AR 驅動的文字構建套件，使用字母方塊拼字，增加您的詞彙，並透過以故事為基礎的遊戲改善文法。 PLUGO應用程式有 5 種互動遊戲和 250 多個等級，讓學習變得超級有趣（無需在應用程式內購買），更重要的是，該應用程式使這些遊戲適應學前班到 4 歲的兒童等級，可實現漸進的教育之旅。

PLUGO LETTERS 有助提高孩子的語言、閱讀、理解、認知和運動技能。 透過拼音 （ABC）、句子中的單字使用、語法以及名詞、動詞、時態等語言概念學習拼字。

【適用年齡】年齡 4至10 歲

【產品包括】該套件包含一個字母箱和 48 個字母磚，可在字母箱上拼字磚，並將它們全部置於其中存放；隨附 Plugo 遊戲墊，一個內嵌磁鐵的可折疊墊子，可將 Plugo 套件固定在一側，您的裝置則可放入另一側的插槽中。 無需觸摸屏幕即可動手學習

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Playshifu - Plugo Tunes 兒童鋼琴 STEM 玩具



Plugo Tunes 是一款適合初學者的音樂學習套組：學習彈鋼琴，熟悉音符，建立音樂智慧！STEAM Ahead 幫助發展動作技能、手眼協調、記憶能力和音樂智慧。

【產品包括】配有 1 個鋼琴鍵盤、3 個音樂彈出器、1 個可折疊遊戲手把 (帶磁性遊戲區) 和說明指南

【Plugo 應用程式】可以學習超過 50 首歌曲，包括所有您最喜愛的旋律、廣告曲和頌歌；每個音樂小插件都帶有 3 種伴奏節拍；可從 App Store 或 Play Store 下載免費的 Plugo 應用程式。

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Playshifu - Tacto Chess 西洋棋遊戲組



PlayShifu 的 TACTO CHESS 將您的平板電腦變成互動式國際象棋組，並使用觸覺小雕像在螢幕上推動遊戲玩法。而TACTO是學習國際象棋的最簡單方法，讓初學者的國際象棋變得有趣，並與基於故事的動畫主題進行國際象棋戰鬥，香蕉、糖果和榮耀！

國際象棋組具有移動預測器模式，可幫助您了解對手的下一步行動可能是什麼；4x4 迷你拼圖可幫助您在升級到完整的棋盤之前練習策略，當您準備好時，以 2 人模式智勝您的朋友和家人或在單人遊戲模式下與 AI 對抗。

【適合年齡】適合 6 歲及以上的兒童棋組可增強戰略思維和解決問題的能力

【盒子包含】2個框架和12個小雕像 (2組棋子、主教、騎士、魯克、皇后、國王)；將2個框架貼在平板電腦側面，並將小雕像放在其插槽中；使用螢幕上的小雕像選擇一種模式、制定策略並進行動作！ ​

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