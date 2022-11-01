幼稚園生詞彙量少 兩孩補習爸爸分享家伴讀提升認讀能力

新冠疫情由2020年初爆發至今，不少幼稚園教學上受到限制，幼稚園學童學習語言進度落後問題遂浮現於升小面試。其原因包括生活常識不足及詞彙量較貧乏，導致面試表現欠佳。補習社大眾教室負責人解釋近年幼稚園學童在學習中文上的困難，同時以兩孩之父身份分享準備升小面試的心得及方法。



升小面試必備 詞彙量及熟悉生活常識

補習社大眾教室總經理麥達明（Desmond）認爲幼稚園學童具一定詞彙量及熟悉生活環境，為升小面試的必備優勢，他通過觀察其補習社學生及過往跟小學校長交流後，發現本學年的小一生語言發展進度明顯落後。「識字方面較嚴重，如面試時小朋友會不懂將『波波』說成皮球。」

Desmond解釋，學童受疫情所困，外出接觸新事物的機會減少，導致他們生活常識較為匱乏。「給他們一張八達通，他們都不知道八達通如何增值，因很少機會乘搭港鐵。」他續指，過往學校有很多有關生活常識的教學，「因他們（學童）可出外參觀，仰望天空、感受微風，但疫情下這些接觸機會大幅減少。」撇除學校教學限制，疫情下想每天跟父母或家中長輩飲茶、到公園游玩的機會都變得奢侈，變相常躲在家中，缺乏接觸人事物的機會，故面試時被問及生活相關常識或日常字詞，難免表現欠佳。

升小面試有自信成關鍵 家長家中伴讀有助面試

Desmond育有就讀中三的長女及小六的幼子，回顧當年為孩子準備升小面試，他主張給予孩子機會多嘗試不同事情。父母在孩子嘗試過程中需了解孩子身邊是否有良好的學習夥伴，認爲透過與朋輩接觸，可帶來正面影響，同時有助建立自信。當年Desmond都有為兩孩報讀補習班，由於可量化所學習的詞彙，他覺得對建立詞彙量效果明顯。他們走在街上會讀出他們認得的字，能看出他們説話能力頗強。

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待在家中的時間，Desmond強調閲讀的重要，故太太會負責與孩子進行伴讀。他遂分享伴讀技巧，助家長協助孩子提升認讀能力。較之於平鋪直敘，Desmond建議家長在講故事期間多向孩子提問，「利用圖像記憶，加深孩子對中文生字的理解，因爲過程需要認讀。」以故事中有小動物在休息，家長可嘗試問：「什麽爲之休息？能否在圖畫中找出相關小動物在做相關動作？」

Desmond認爲家長與孩子伴讀不但能建立珍貴親子時間，對提升孩子成績也有裨益。（圖/ photoAC）

升小面試常見排圖卡 識字量多自然敢於表達

Desmond坦言，不少直資名校都希望選到sharp學生，首要是具自信。「自信很重要，說話厲害就有自信，說話厲害就是源於詞彙量。」他補充，現在不少學校的小一面試都重視母語發揮。

除了最基本的自我介紹，不少學校設有排圖卡環節。「形式千變萬化，圖卡數目由三至六張不等，形式例如需要排列被調亂次序的圖卡，或取出不相關的圖卡。」Desmond說從中可測試學童的邏輯、説話、靈敏思考和自信。另一近年流行的面試形式是給學童一幅圖，可以是一件物件。「如果缺乏生活常識，小朋友根本不認識圖内的東西。」他認爲這比排圖卡更困難，因不像圖卡含故事性，若學童詞彙不足，就難以詳細形容。

Desmond指升小面試常見圖卡排序。

Desmond說最艱深的面試内容應為說故事，「有機會讓你帶圖書到（試場），或由學校提供内容講故事，但終究還是要講話厲害。」Desmond表示，今年八月曾邀請退休小學校長為幼稚園生進行模擬面試。表現較佳的學童，普遍為勇於表達，説話具自信的學生。校長問畢問題後，就會立刻回答問題。Desmond另留意到不少小朋友識字量仍然偏少。