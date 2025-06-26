幼兒教育｜形狀跟認知、邏輯、數學有密切關係？附免費教材下載

幼兒工作紙｜免費教材下載｜不少家長會鼓勵孩子學習基本形狀，例如圓形、三角形、正方形等，但未必真正了解背後原因。其實形狀是「幼兒數學」的基礎，同時涉及認知發展、邏輯思維和空間概念。以下分享學習形狀的重要性，並提供免費教材和教學提示。



幼兒學習形狀的好處

1.更容易識別字母和數字

英文字母和數字都是由不同的線條和形狀組成，例如數字8就是由兩個圓圈組成的、數字０就是橢圓形。如果孩子從小就開始學習不同的形狀，日後接觸字母表時，就能夠更容易分辨和掌握各種英文字母和數字，日後在閱讀和書寫都會更得心應手。

2.訓練觀察力和邏輯思維

幼兒能藉著將物品按形狀分類，來理解事物之間的關係和差異，例如了解到「圓形同正方形係唔一樣嘅」，又或是觀察到所有三角形都有三條邊和三個角，但不是所有三角形看起來都是一樣的，它們的形狀和比例可能有所不同。

家長亦可在日常生活中，多引導孩子觀察身邊物品的形狀，例如問問孩子「呢個玩具係咩形狀？」、「你知唔知呢個交通標誌係咩形狀呀？」，孩子在回答時，其實也是在整理自身觀察力。

先學形狀奠定數學基礎

教育局提到，「數量、空間與形狀」是數學範疇的重要部分。而幫助孩子學形狀，能幫助他們建立空間關係和初步幾何概念。

小朋友在觀察和分辨不同形狀時，雖然表面上好像只是「認得出」，但其實他們已經在學習更深層次的概念。例如物件與物件之間的位置關係（上下、前後、左右）、大小比較（大、小、更大、最大）等。這些都是比較抽象的認知能力，日後在學數學推理、量度、理解幾何圖形時都會用得上。

家長教學提示

家長可透過認識形狀的海報，讓孩子通過學習形狀的名稱。過程中可用實物做例子，例如籃球是圓形的；這本書本是長方形的；這個交通標誌是六邊形的。幫助他們理解每種形狀的特徵。

圖卡教材也是很好的工具，家長可引導孩子剪下圖卡，用玩遊戲的方式練習。家長可讓孩子抽出一張圖卡，再考考他們這是甚麼圖案。如果孩子未能正確回答，家長也可以用現實物品進一步解說，加深記憶。