3條「小學數學題」難到家長也投降？原來在考邏輯識解其實好好玩
撰文：TVBS新聞網
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現在小學生的考題越來越多樣，讓不少家長也常常被難倒。早前台灣兒童感染科醫生顏俊宇分享女兒小學三年級的數學題目，直言員工看了都忍不住驚呼「好難不會」，貼文引發網友熱烈討論，還釣出一票苦主喊，「媽媽陣亡，要靠ai找答案了」。
醫生顏俊宇在Facdbook專頁發文，近日幫女兒複習小三上學期的數學題，不過有3題女兒都不會，他花了一點時間解釋，女兒才終於理解，並列出3道題目內容：
問題： 5、51、551、____、____、555111
答案：5511、55511
問題：1、2、3、5、____、____
答案：8、13（編按：1+2=3、2+3=5、3+5=8、5+8=13）
問題：0、10、102、3102、____、531024
答案：31024
顏俊宇透露，他覺得題目很有趣，後來拿去和員工分享，結果大家都驚呼好難不會。貼文立刻引發熱議，網友紛紛留言：
・「這哪是數學？根本邏輯問題啊！小三欸！真的有點高階」
・「直接放棄！孩子數學太難了~我們加強別科」
・「我女兒前幾天才寫到，還好她會，不然真的會教到心累」
・「媽媽腦容量不足..無法」
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