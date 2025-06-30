幼兒工作紙｜免費學前教材 幼兒學顏色訓練專注力與基本認知

幼教工作紙｜免費工作紙｜學顏色看似簡單，但其實對幼兒來說很重要。顏色識別活動除了能促進認知發展，而且也與幼兒的語言學習、視覺辨識，以及早期數學有密切關係。以下會分享認識顏色的免費教材以及教學提示。



幼兒學習顏色三大好處

1. 提升視覺辨識能力 連結視覺與語言

初初學習顏色時，孩子會先用視覺來辨識，例如紅色、藍色、黃色等。每一種顏色都有鮮明的特徵。之後他們會開始學習用語言來表達顏色，例如「菜係綠色」、「蘋果係紅色」，這時就開始將圖像轉化成語言，這過程有助鞏固「物件、顏色、詞語」之間的聯繫。

到再大一點，他們就可以開始學寫不同顏色的中文字，例如「藍」、「紅」、「黃」，這樣就能增加認字量和練習筆順。

2. 顏色分類培養數感

顏色分類的練習，例如將相同顏色的卡片放在一起，其實是分類與配對的練習。當孩子學懂將物件根據某個特徵，例如顏色來分組，就等於開始接觸邏輯分類、歸納與比較，對他們的早期數學發展有幫助。

3. 提升集中注意力

顏色本身對視覺有強烈吸引力，當孩子正在學填色，如果要「淨係用藍色填呢格」，其實就已經是在訓練他們的專注力。他們能藉著這些練習，來控制視覺範圍，知道哪裡要留神、哪裡要避開，強化抗干擾能力。很多專注力較弱的孩子容易在畫的時候分心，而這類顏色任務就能幫他們建立集中處理任務的習慣。

在學前特殊教育的支援策略中，顏色亦常被應用於視知覺能力（Visual Perception）的訓練。常見的活動包括讓幼兒辨認相同顏色的物件、沿着指定顏色線條進行視覺追蹤，或進行顏色配對等練習。這些活動都有助逐步鞏固孩子的視覺辨識力與集中能力。

家長教學提示

家長可將有不同顏色的教學海報貼在孩子常活動的位置，例如牆身、書桌旁，方便每日自然接觸。可以每日選1至2種顏色，和孩子一起用顏色詞語描述家中物件，例如：「呢本書係咩顏色？」、「你着嘅襪係唔係同海報嘅紅色一樣？」。

玩填色遊戲時，家長可鼓勵孩子先觀察每個區域，再選擇正確的顏色填色，培養視覺專注力與手眼協調。平時也可以多練習，家長可鼓勵孩子在街上觀察車輛的顏色、數量，說出「有幾多架紅色車？」來訓練數感與顏色詞彙。